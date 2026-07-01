Säljare Drott Flytt & Städ
Drott24 Städ & Flytt AB / Säljarjobb / Botkyrka Visa alla säljarjobb i Botkyrka
2026-07-01
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, Huddinge
eller i hela Sverige
Drott Flytt & Städ fortsätter att växa och söker nu 10 drivna säljare till vårt säljkontor i Stockholm. Här arbetar du med försäljning av våra tjänster till privatpersoner och företag över hela Sverige och blir en viktig del av vår fortsatta expansion.
Vi söker dig som trivs med att bygga relationer, skapa affärer och arbeta mot tydliga mål. Hos oss får du arbeta i ett framgångsrikt företag med högt tempo, stark laganda och goda möjligheter att utvecklas både personligt och professionellt. Oavsett om du redan har erfarenhet av försäljning eller vill ta nästa steg i karriären erbjuder vi en arbetsplats där engagemang och resultat belönas.
Som säljare ansvarar du för att skapa nya affärsmöjligheter och hjälpa kunder att hitta rätt lösningar inom flytt, flyttstädning, hemstädning, företagsstädning och helhetslösningar för dödsbon. Du arbetar aktivt med att kontakta nya och befintliga kunder, följa upp offerter och säkerställa en professionell kundupplevelse genom hela säljprocessen – från första kontakt till avslutad affär.
Du får en gedigen introduktion, löpande coachning och de verktyg som krävs för att lyckas i rollen. Hos Drott Flytt & Städ finns goda möjligheter att utvecklas inom företaget och ta nästa steg i karriären för dig som visar driv, ansvar och goda resultat.
Vi erbjuder
Fast lön samt attraktiv provisionsmodell.
Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Kontinuerlig utbildning och coachning.
Ett engagerat och positivt arbetsklimat.
Möjlighet att påverka din egen inkomst.
Heltidstjänst med tillsvidareanställning efter eventuell provanställning.
Vi söker dig som
Är social, serviceinriktad och tycker om att skapa nya kontakter.
Är målinriktad och motiveras av försäljning.
Har ett positivt och professionellt bemötande.
Kan arbeta självständigt såväl som i team.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav.
Om Drott Flytt & Städ
Drott Flytt & Städ erbjuder professionella tjänster inom flytt, flyttstädning och städning för privatpersoner och företag i hela Sverige. Vi erbjuder även kompletta helhetslösningar för dödsbon, inklusive tömning, flytt, städning och bortforsling.
Vårt mål är att leverera hög kvalitet, pålitlig service och skapa långsiktiga kundrelationer. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu fler drivna säljare som vill vara med och utveckla företaget tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-01Kontaktuppgifter för detta jobb
Oliver Andersson
Rekryteringsansvarig
Telefon: 08-120 021 00
E-postadress: jobbansokan@drott24.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mejl
E-post: jobbansokan@drott24.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drott24 Städ & Flytt AB
(org.nr 559060-4319)
Ekvägen 28 (visa karta
)
147 33 TUMBA Jobbnummer
9988176