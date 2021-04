Säljare deltid sommarvik. Dressmann XL Vasagatan - Dressmann AB - Säljarjobb i Stockholm

Dressmann AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-09Dressmann XL är specialbutiken med kläder för stora män. Sedan etableringen 2006 har det öppnats mer än 40 butiker i 6 länder. Dressmann XL har också försäljning via internet, via www.dressmannxl.com. Sortimentet utgår från det urval som Dressmann har, men är uppgraderat till större storlekar med egna passformer. Finns i storlekarna från 2xl till 9xl. Dressmann XL håller en hög servicegrad och erbjuder bra kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser.Dressmann XL är en del av Dressmann som igen är en del av Varner som består av 9 fashionkoncepter med närmare 8.800 medarbetare och 1.350 butiker fördelat på 6 länder. Varner Service Office ligger i Slependen utanför Oslo.På Dressmann XL älskar vi glada människor!Vi har en stark tilltro på att glada människor ger glada upplevelseroch vår målsättning är att få alla våra kunder på bra humör.Vi önskar att våra kunder ska få uppleva strålande service,god kvalitet och ett brett urval till bästa pris.Vi är noga när vi söker efter den rätta och vi ger oss inte förenvi hittar medarbetare som...Har nära till ett skratt!Är en glad människa och vill andra välHar det kul på arbetetBjuder på sig själv, ger energi och sprider glädjeHar humor och är prestigelösÄr opretentiös och flexibelÄr lösningsorienterad och har en "no problem" inställningStäller krav, är intresserad och alertHar tävlingsinstinkt och en stark "vinnarinstinkt"Är intresserad av kläder och modeÄr detta en beskrivning av dig? Läs då vidare...Säljare hos Dressmann XLSom säljare är du Dressmanns ansikte utåt!Du är positiv och möter alla kunder med ett stort leende.Du gillar människor, högt tempo och en stimulerande arbetsplats.Du gillar att sälja och vägleder kunderna med kunskap ochengagemang.Är detta något för dig? Vänta inte med att ta kontakt.Vi kan erbjuda dig en spännande och trevlig vardag,med bra karriärmöjligheter hos Nordens största klädkedja för män.Vi ser fram emot din ansökan och ser gärna ansökningar med bifogat foto.Tjänsten kan tillsättas under annonstiden.Varaktighet, arbetstidEnl. ök Enl. ök2021-04-09Enligt kollektivavtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Dressmann AB5682338