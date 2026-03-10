Säljare Damkläder Frölunda Torg
2026-03-10
På grund av pensionsavgång söker vi nu en engagerad kollega.
Har du en naturlig förmåga att få människor att känna sig sedda och välkomna? Känner du en genuin glädje och stolthet när du ser en kund lämna butiken med ett stort leende och kläder som får henne att stråla och känna sig helt rätt? Då tror vi att du skulle trivas hos oss!
Vilka är vi?
Best of Basic är en varm och personlig butik, både i hjärtat av Frölunda Torg och i vår webbshop. Vi vänder oss till den medvetna kvinnan (35+) och är stolta över vår gedigna service och vår kunskap om de varumärken vi säljer. För oss är varje möte i butiken början på en relation, och vi månar om att varje kund ska få en upplevelse utöver det vanliga.
Din roll hos oss
Som vår nya kollega är din viktigaste uppgift att vara ett tryggt stöd för våra kunder. Du guidar dem med bestämt varsam hand till plagg som passar deras personliga stil och behov. Utöver det personliga mötet hjälper vi alla till med de dagliga sysslorna som håller butiken fin och inspirerande.
I arbetet ingår att:
Vägleda och inspirera: Hjälpa våra kunder med omtanke och fingertoppskänsla för att hitta rätt i vårt sortiment.
Vårda butiken: Sköta omhängning, prismärkning och se till att butiken alltid känns välkomnande och representativ.
Hantera webbordrar: Packa och skicka paket till våra webbkunder samt sköta kundkontakt via våra digitala system.
Daglig drift: Varumottagning och kassahantering i ett lugnt och professionellt tempo.
Vem är du?
Vi söker dig som har en trygg erfarenhet av mode och försäljning, men som framför allt drivs av att ge god service från hjärtat. Du har ett öga för färg och form och tycker om att hålla ordning och reda runt omkring dig.
Vi tror att du:
Har arbetat flera år i modebutik och känner dig trygg i din yrkesroll.
Är en varm person som älskar det personliga mötet och att bygga förtroende.
Är bekväm med datorer och har vana av digitala system för kassa och webbshop.
Är självgående och ser vad som behöver göras för att butiken ska blomstra.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en inspirerande och kreativ arbetsmiljö präglad av vackra kläder och fina kundrelationer. Här får du vara en del av ett omtänksamt team där vi stöttar varandra och tillsammans skapar en butik att vara stolt över.
Plats: Frölunda Torg
Tjänsten är på minst 60% av en heltid
Låter det här som din nästa utmaning? Vi intervjuar löpande och ser fram emot att träffa dig så snart som möjligt. Tveka inte att skicka in din ansökan!
Läs gärna mer om vår värld på www.bestofbasic.se
eller kom förbi butiken på Frölunda Torg för en första kontakt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Ansökningar skall endast vara på PDF
E-post: jobb@bestofbasic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Göteborg mars 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kirribilli Best of Basic AB
(org.nr 556675-5590)
Frölunda Torg 7 (visa karta
)
421 42 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Best Of Basic Jobbnummer
9789081