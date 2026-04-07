Säljare Bergqvist Skor Arvika

Bergqvist Skor AB / Butikssäljarjobb / Arvika
2026-04-07


Visa alla butikssäljarjobb i Arvika, Eda, Sunne, Årjäng, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bergqvist Skor AB i Arvika, Karlstad, Hammarö, Kristinehamn, Örebro eller i hela Sverige

Bergqvist Skor söker personal till Bergqvist Skor Arvika.
Är du en positiv och driven säljare som gillar att ge det där lilla extra? Är du utåtriktad, glad och har en energinivå som är lite mer än andra?
Gillar du skor, kläder och brinner för att ge bra service till människor i olika åldrar kan du vara den vi söker till vårt team.
Arbetsuppgifterna är att sälja skor, tillbehör och ge en positiv upplevelse till våra kunder.
Arbetstiderna är varierande och förlagda både dagtid, kvällstid och varannan helg.
Du behöver ha ett eget driv, förmågan att ta egna initiativ och en servicekänsla utöver det vanliga.
Du ska kunna arbeta under sommaren 2026 samt extra vid behov.
Skicka in din ansökan till:
nyttjobb@bergqvistskor.se
Märk din ansökan "Säljare Arvika"
Sista ansökningsdag 3 maj 2026.
Intervjuer sker löpande.
Välkommen in med din ansökan till oss på BQ Skor!

Så ansöker du
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare
Bergqvist Skor AB (org.nr 556327-9750)
Hantverksgatan 8 (visa karta)
671 31  ARVIKA

Arbetsplats
Bergqvist Skor Arvika

Jobbnummer
9839592

Prenumerera på jobb från Bergqvist Skor AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bergqvist Skor AB: