Säljare B2C till ledande försäkringskoncern
2025-12-23
Vill du ta påbörja eller ta nästa steg i din säljkarriär och bli en del av ett engagerat och sammansvetsat team? Vi rekryterar nu en driven Säljare B2C till en ledande försäkringskoncern. Du kommer att få chansen att växa, utvecklas och påverka din egen lön med starka framtidsmöjligheter. Företaget har sitt kontor centralt i city.
Om kundföretaget
Företaget är en av Sveriges ledande aktörer inom försäkringslösningar. På deras kontor arbetar idag 15 dedikerade säljare med en blandning av unga talanger och mer erfarna. Det är energiskt gäng med fokus på att skapa resultat, men där man samtidigt stöttar sina kollegor. Företagskulturen är positiv, tävlingsinriktad och med stark laganda. Tillsammans firar man framgångar, peppar varandra när det går trögt och ser till att alla känner sig sedda.
Rollen som Säljare B2C
Som Säljare B2C kontaktar du privatpersoner via telefon med syftet att erbjuda dem trygghet genom försäkringslösningar. Det handlar om att skapa förtroende och guida kunder till en trygg och smart lösning. Det här är ett jobb där du snabbt får se resultat av ditt arbete. Samtidigt kommer du att få en grundlig introduktion, löpande coachning och kontinuerlig kompetensutveckling. Rollen innefattar heltid med kontorstider. De första sex månaderna jobbar du från kontoret, därefter finns det möjlighet till hybridarbete för dig som levererar resultat.
Vi söker dig som:Har ett genuint driv och en positiv inställning
Orädd och tävlingsinriktad
Är målmedveten och en vilja att utvecklas
Trivs i ett socialt team med högt tempo och gemenskap
Du behöver inte ha flera års erfarenhet, det viktigaste är att du har rätt inställning.
Kundföretaget erbjuder:Trygg anställning med grundlön och generös provisionsmodell
Tydliga mål och karriärmöjligheter
Sjukförsäkring, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Intern karriärtrappa för dig som visar framfötterna
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag!
Plats: Kontor centralt i Stockholm
Omfattning: Heltid med kontorstider
Start: Enligt överenskommelse Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön
