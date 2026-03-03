Säljare B2B, Midland Oil

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Säljarjobb / Eskilstuna
2026-03-03


Vill du arbeta med relationsskapande försäljning, ta stort eget ansvar och vara en del av ett bolag i tillväxt? Midland Oil söker nu en affärsdriven säljare som vill utveckla både nya och befintliga kundrelationer inom fordonsverkstadssegmentet.
Om rollen
Som säljare på Midland Oil ansvarar du för att utveckla din kundportfölj genom framför allt uppsökande försäljning och givetvis långsiktigt relationsarbete. Du arbetar strukturerat, strategiskt och med tydliga mål - både operativt och långsiktigt.
Vi tror att du vill ha
Möjlighet att driva och äga affärer med både nya och befintliga kunder

Frihet under ansvar

Stora utvecklingsmöjligheter och möjlighet att växa tillsammans med företaget

En attraktiv ersättningsmodell utan tak - hög fast grundlön kombinerat med bonus

Vi vill att du har
Stor erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning, gärna mot verkstäder

Erfarenhet av Account Management

Vana av att arbeta med budget- och måluppföljning

Flytande svenska i tal och skrift

B-körkort

Meriterande
Erfarenhet av försäljning mot fordons- eller bilverkstäder

Erfarenhet från fordons-, olje- eller teknisk bransch

Vem är du?
Du har en stark egen motor, tar initiativ och söker aktivt ny kunskap. Du trivs i mötet med människor och drivs av att bygga långsiktiga kundrelationer. Med ett analytiskt arbetssätt identifierar du kundernas behov och arbetar rådgivande för att skapa värde - både för kunden och affären.
Om Midland Oil
Mer än bara olja - med Midland kan du känna dig trygg.
Midland erbjuder högkvalitativa smörjmedel för fordonsverkstäder, men också ett unikt mervärde. Fordon som servas med Midland-olja omfattas av Midland Assistance, vilket innebär fri bärgning eller hjälp-på-plats vid driftstopp - ofta direkt till kundens verkstad.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Drottninggatan 15 (visa karta)
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
9773906

