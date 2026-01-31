Säljare B2B
OM DIG
Vi söker dig med vilja att få jobba som företagssäljare i en positiv och strukturerad miljö där du får prata med människor och göra affärer. Du tilltalas av att sälja etablerade produkter till både nya och befintliga kunder med korta beslutsprocesser och en hög återköpsfrekvens. Du vill ha ett jobb där det finns möjlighet att växa och trivas under lång tid.
Erfarenhet av försäljning via telefon är meriterande men inget formellt krav. Vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper. Du som söker har däremot en stark vilja att lära och kan fokusera för att nå uppsatta mål. Du har lätt för att prata med människor du inte känner och förstår att ett nytt jobb kräver ett stort engagemang.
OM TJÄNSTEN
Din arbetsplats är vid vårt kontor i centrala Västervik eller hemmet där Växjö kan vara en lämplig bostadsort (läs mer längre ned). Du ansvarar för en specificerad region och sköter själv processen från kontakt till avslut med stor frihet inom tydliga ramar. Till din hjälp har du vårt interaktiva presentationssystem och självklart ett starkt stöd. Anställningen inleds med ett individuellt anpassat utbildningsprogram.
Med vårt lönesystem kombineras det bästa av två världar; Du får sälja etablerade produkter som varje dag används och förbrukas på arbetsplaster runt om i Sverige med en resultatbaserad lön utan tak i kombination med en garantilön.
Arbetsdagen följer en blockstruktur där du på fredagen alltid slutar vid lunch.
ARBETA HEMIFRÅN
För dig som inte är bosatt i Västervik finns istället möjlighet att helt och hållet arbeta hemifrån. En förutsättning är att du har den personlighet ett sådant arbetssätt kräver och tillgång till ett "kontorsrum" där tröskeln är skillnaden mellan arbete och fritid.
OM FÖRETAGET
Contenta Safety har som ett eget affärsområde sedan 2003 marknadsfört industriförnödenheter. Vårt sortiment som ständigt utvecklas innefattar allt från verktyg till första hjälpen. Detta i kombination med ett kunskapsorienterat engagemang har gjort oss till en uppskattad leverantör. Våra kunder är slutförbrukare och återfinns inom de flesta branscher såsom bygg, el, VVS, entreprenad och industrins underhållsavdelningar.
ÖVRIGT
På www.contenta.nu/jobbasominnesaljare
kan du läsa mer om vad vi erbjuder, vår rekryteringsprocess och hur vi tar säljyrket framåt. En intresseanmälan till tjänsten gör du genom genom att klicka på "Ansök här/Ansök via arbetsgivarens webbplats". Urval sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas i förtid.
För slutkanditater kan ett utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi undanbeder oss alla erbjudande om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Contenta Consulting i Kalmar AB
(org.nr 556580-5552)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Contenta AB Jobbnummer
9715639