Säljare av restaurangprojekt, inredning och utrustning
Svensk metalldesign AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-04
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SVEA gruppen söker just nu en säljare / account manager som kan hantera hela försäljningen av byggprojekt samt inredning och utrustning till främst restauranger, barer, och caféer.
Du arbetar nära med designer och byggavdelningen, ditt främsta jobb är att knyta an kunden till oss och övertyga dem att anlita oss för sitt projekt.
Tjänsten är på heltid tillsvidare. Vi söker för start snarast och rekryterar löpande #jobbjustnu
Erfarenhet inom B2B, restaurangbranschen, byggbranschen är meriterande.
Om jobbet
Till viss del kommer du att jobba med befintliga kunder och de du får tilldelade, men du kommer även söka upp nya och kontakta per mail, telefon, och platsbesök inom Stockholm.
Ditt arbete innebär kundbesök, offerering, ordermottagning, och uppföljning. En stor del av arbetstiden innebär besök ute hos befintliga och nya kunder, därför är det viktigt att du är självgående, ansvarsfull och organiserad.
Om SVEA gruppen
Vi har över 30 års erfarenhet av design, projektering och byggnation av restauranger och offentliga miljöer. Vi utgör hela ledet från idé till nyckelfärdig lokal. Vi arbetar idag med allt från krögare och restaurangentreprenörer till några av Sveriges största bygg och fastighetsbolag.
Tillsammans med våra kunder och partners etablerar vi starka varumärken och kedjor. Allt detta under ett och samma tak!
Du kan förvänta dig en arbetsplats och ledning som ser nyttan i mångfald och olikheter, ett öppet företag med närhet till beslut och möjlighet att påverka. En miljö som värdesätter såväl effektivitet som trivsel och skratt. SVEA gruppen är en attraktiv arbetsplats för kunniga och engagerade medarbetare där du som anställd kan förvänta dig utveckling och framgång.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: jonathan+salj@svea.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTESÄLJ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk metalldesign AB
(org.nr 559015-6567), https://www.svea.nu
Polhemsgatan 5 (visa karta
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112 36 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
10020592