Säljare av Kompetensnätverk
KompetensGruppen i Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KompetensGruppen i Sverige AB i Stockholm
Säljare av Kompetensnätverk.
Vi söker telefonsäljare av medlemskap i nätverk för kompetensutveckling i arbetslivet. Våra nätverk finns på olika orter i Sverige och kan vara med fysiska träffar eller distansnätverk via Teams.
Målgruppen för medlemskap är chefer och specialister inom exempelvis HR, Säkerhet, Hälsa, utbildning mm. Vi har ett flertal olika nätverk.
Föräljning kan ske hemifrån och omfattning av uppdraget kan diskuteras från deltid till heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: info@kompetensgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kompetensnätverk". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompetensgruppen i Sverige AB
(org.nr 556483-4397)
Gubbängsvägen 86 (visa karta
)
122 45 ENSKEDE Jobbnummer
9690201