Säljare, Accurate Nordic AB

Vill du vara med och skapa affärer som gör skillnad? Hos Accurate Nordic AB får du chansen att arbeta med högkvalitativa lösningar och bygga långsiktiga relationer med kunder inom främst flyg- och försvarssektorn samt leverantörer inom elektronik och elektromekanik. Vi är ett företag som värdesätter innovation, kundfokus och personlig utveckling - och nu söker vi en driven Säljare som vill växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarområden är:
• Identifiera och driva affärsmöjligheter genom direkt kundbearbetning inom ditt distrikt.
• Planera och genomföra möten, behovsanalyser och presentationer för nyckelkunder och prospekts.
• Ta fram säljbara lösningar i samarbete med tekniker och leverantörer och - Förhandla och sätta priser.
• Genomföra kontraktsgenomgång i samband med order och offert
• Föreslå och delta i marknadsföringsaktiviteter samt bidra till utvecklingen av försäljningsgruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• Teknisk utbildning och gärna kompletterat med någon form av affärs-/försäljningsutbildning.
• Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom tekniska produkter eller lösningar.
• Tidigare erfarenhet av komplex försäljning och offertarbete är starkt meriterande.
• God förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift (krav). Franska är meriterande.
• B-körkort och möjlighet att resa inom distriktet
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Relationsskapande med hög social kompetens.
• Proaktiv, målinriktad och uthållig.
• Strukturerad och noggrann med ett öga för detaljer.
• Ödmjuk och samarbetsvillig - du trivs med att arbeta i team.
Om Accurate
ACCURATE är en ledande leverantör av sammankopplings- och systemlösningar som täcker signal-, data- och strömkrav. Vi är specialiserade på krävande applikationer för försvars- och flygindustrin.
Som en del av NICOMATIC Group designar och tillhandahåller Accurate skräddarsydda och anslutningslösningar. Vi är ca. 900 anställda på 20 anläggningar runt om i världen.
Vi uppmuntrar kreativitet och reaktivitet för att svara på förväntningar, förändringar och uppfylla kundens krav. Vi främjar också initiativförmåga och lyhördhet. I Kista är vi ett team om 20 personer som ansvarar för försäljning, utveckling, tillverkning och montering. Innovation, frihet och ansvar är några av våra nyckelvärderingar. Vi har en kultur av samarbete och kommunikation på global nivå.
Läs mer om oss på www.accuratenordic.com
och www.nicomatic.comSå ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20.
Om Addilon
Rekrytering och uthyrning av rätt chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Chicago.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med försäljare av ytterligare jobbannonser, kandidater etc. Ersättning

Enligt överenskommelse.
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
