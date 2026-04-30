Säljare / Account Manager till Bravura
2026-04-30
Vill du börja din karriär inom försäljning och arbeta med affärer som leder till jobb för andra människor? På Bravura får du ansvar tidigt, stöd i din utveckling och kollegor som både vill prestera och ha kul på jobbet.
Det här är Bravura
Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag som jobbar med människor, inte bara tillsättningar. Vårt uppdrag är att stärka företag genom människor och människor genom jobb. När Bravura lyckas med sitt uppdrag skapas utveckling, både för individen som får sitt nästa jobb och för företaget som får ny kompetens och en ny kollega.
Vår övertygelse är enkel. När människor trivs, utvecklas och känner gemenskap presterar de bättre. Det märks i kvaliteten på våra leveranser, i samarbetena med våra kunder och i den långsiktighet vi bygger tillsammans. Det är precis det som sammanfattas i vår tagline Where engagement works.
Hos oss satsar vi på hälsa, karriär och gemenskap. Vi tränar på arbetstid, lär av varandra, firar framgångar och bygger starka team. Allt för att du ska kunna prestera över tid, utvecklas i din roll och ha kul på jobbet.
Våra värdeord
På Bravura genomsyras vardagen av tre saker:
Flit Vi har ambition, tar ansvar och gör gärna det lilla extra.
Lyhördhet Vi är nyfikna, lyssnar in och ser oss som en del av ett lag.
Mod Vi vågar tänka nytt, testa oss fram och lära längs vägen.
Om rollen
Som Account Manager på Bravura jobbar du med B2B-försäljning inom rekrytering och bemanning. Du hjälper företag att lösa sitt kompetensbehov och skapar affärer som gör skillnad, både för kunden och för kandidaterna som får sitt nästa jobb.
Du ansvarar för att bygga upp din egen kundportfölj och samarbetar med företag i olika storlekar och branscher inom tjänstemannasektorn. I dialog med kunden sätter du dig in i deras utmaningar och presenterar rätt lösning utifrån deras behov.
Du säljer Bravuras tjänster inom:
Rekrytering
Bemanning på kortare eller längre sikt
Try & Hire, prova innan anställning
Bravura är uppdelat i fyra affärsområden: talanger i början av karriären, specialister, IT/Tech och chefer. Det gör att du kan arbeta brett och bygga god affärsförståelse, samtidigt som du alltid har specialistkompetens nära till hands.
Rollen passar dig som är i början av din karriär och vill satsa på försäljning, utvecklas till en duktig B2B-säljare och bygga en stark kompetens som du har nytta av långt fram i karriären.
Du har ansvar för hela säljprocessen och jobbar tätt ihop med rekryterare och leveransteam för att skapa rätt matchning.
Det innebär bland annat att du:
Prospekterar och identifierar nya affärsmöjligheter
Tar första kontakt och bokar möten med företag
Genomför behovsanalyser och presenterar Bravuras erbjudande
Tar fram offerter, håller ihop dialogen med kunden och driver affären i mål
Följer upp och utvecklar relationer för långsiktiga samarbeten
Din start och utveckling hos oss
När du börjar på Bravura får du en tydlig introduktion och utbildning inom både försäljning och rekryteringsbranschen. Du får rätt verktyg, stöd och coachning för att lyckas i rollen och utvecklas över tid.
Vi är tydliga med förväntningar, mål och karriärvägar. Det finns flera möjliga nästa steg, både inom säljrollen, som specialist eller på sikt i en ledande roll. Många av våra chefer har själva börjat sin resa på Bravura i en junior roll.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som vill satsa på försäljning och bygga en långsiktig karriär. Du behöver inte kunna allt från start. Det viktigaste är din inställning.
Du trivs med ett högt tempo, gillar att sätta mål och motiveras av att nå dem. Du är trygg i sociala sammanhang, gillar att ta kontakt med nya människor och ser värdet i att bygga relationer.
Att själv boka möten är en naturlig del av rollen. Därför söker vi dig som är nyfiken, uthållig och inte rädd för att lyfta telefonen.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Erfarenhet av försäljning, gärna B2B men inget krav
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Praktisk information
Start: 17 augusti Plats: Göteborg Lön: Fast månadslön + provision
Välkommen med din ansökan, resan börjar här!
Såhär går rekryteringsprocessen till
Rekryteringsprocessen hos oss bygger på en kompetensbaserad urvalsmetodik, en vetenskapligt förankrad metod för att göra sakliga urval och kvalitetssäkrade matchningar. Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte för länge med din ansökan!
Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan. Från det att du söker jobbet sker processen i tre steg:
Urval
Vi går igenom alla ansökningar och analyserar personliga egenskaper och färdigheter tillsammans med arbetslivserfarenheter och utbildning.
Intervjuer
Vi börjar med en telefonavstämning och följer upp med en digital intervju med rekryteringsansvarig. Nästa steg är en till intervju med din blivande chef. Intervjuerna tar cirka 1 timme. Därefter sker referenstagning och eventuella tester innan slutgiltigt erbjudande.
Återkoppling
Vi ser till att hålla dig informerad under hela processen. Du är också välkommen att höra av dig om du har frågor. Oavsett om du går hela vägen i mål eller inte så lovar vi att återkoppla till dig.
Har du frågor? Hör gärna av dig! noelle.gustavsson@bravura.se
+46 790 98 63 45
Vill du veta mer om Bravura? Läs mer på bravura.se.
