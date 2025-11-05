Säljare 50% Mobello Gränby staden
2025-11-05
Vill du bli en del av ett ungt och växande företag som ständigt är under utveckling? Nu har du chansen att bli en del av Mobello! Har du tidigare erfarenhet av sälj och kundbemötande? Då kanske du är vår nästa topp-säljare i vår butik i Gränby staden, Uppsala.
Vill du vara med på resan? Tveka inte att söka redan idag!
Mobello är Sveriges ledande destination för moderna, fashionabla och funktionella mobilaccessoarer. Vi finns i några av landets största köpcentrum och erbjuder ett brett sortiment av trendiga skal, skydd och tillbehör - alltid med fokus på kvalitet och design. Med en unik mix av service, personalisering och premiumprodukter har vi skapat en stark kundbas och inte minst i vår fina butik i Gränby.
Om tjänsten som Säljare
Som säljare på Mobello tar du emot och välkomnar alla kunder in i butiken. Genom en behovsanalys kommer du fram tillsammans med kunden till vilken produkt hen vill köpa. Utöver detta ingår vanliga butikssysslor som t.ex. frontning, städning, inventering med mera. Jobbar man som 50% i våra butiker har man ett tätt samarbete med butikschefen och arbetar tillsammans med utveckling av butik och butikspersonal.
Tjänsten är på 50%, men det finns möjlighet att utöka timmar om så önskas. Har du tidigare erfarenhet av butiksarbete eller service i någon form och känner att detta skulle passa dig?.
Meriterande om du arbetat inom försäljning tidigare.
Skriv gärna varför just Du skulle vara en bra säljare hos Mobello!
Om dig
För att lyckas som säljare hos Mobello tror vi att du är:
Tekniskt intresserad, noggrann och hänger med i vad som händer på mobilmarknaden
Social och utåtriktad och har lätt för att prata med människor
Flexibel
Lojal och har hög arbetsmoral: ärlig, seriös och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Serviceinriktad samt brinner för att skapa den bästa Mobello-upplevelsen för våra kunder
Initiativtagande och har lätt för att prioritera olika arbetsuppgifter samt trivs med att arbeta i högt tempo
Självgående men också en lagspelare som bidrar till att hålla butik och stämning i bästa skick
Känner du igen dig? Då är det möjligt att du är vår nästa toppsäljare! Skriv gärna några ord om varför just Du skulle passa hos oss.
Vi erbjuder
Vi vill att Mobello ska vara den perfekta platsen för dig att växa på, både som människa och som yrkesperson. Vi vill att du ska lyckas och att du ska känna dig motiverad och sporrad varje arbetsdag.
Upplärning och fortsatt coachning av sälj och kundservice
Spännande tävlingar inom företaget
Trevliga kollegor
En spännande och föränderlig arbetsmiljö där alla får ta mycket ansvar
Varför skulle just Du passa perfekt för den här tjänsten? Skicka din ansökan+CV i formatet PDF och bifoga en bild på dig själv. Sök jobbet redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
