Säljare
Wikan Personal AB / Butikssäljarjobb / Bollnäs Visa alla butikssäljarjobb i Bollnäs
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Säljare sökes till Tuppz – Var med på vår spännande tillväxtresa!
Tuppz är auktoriserad återförsäljare och märkesverkstad för Subaru och Isuzu. Genom nya samarbeten har vi dessutom breddat vårt utbud av begagnade bilar och transportfordon för att kunna erbjuda våra kunder ännu fler valmöjligheter.
Nu står vi inför en spännande framtid. Med ny ägare, expansion, flytt till nya lokaler och ett växande fordonsutbud satsar vi stort på att utveckla verksamheten. Samtidigt stärker vi vår digitala närvaro genom en ny hemsida, ökad aktivitet i sociala medier, deltagande på event och etablering av nya samarbeten.Arbetsuppgifter
Vi söker en driven och engagerad bilförsäljare som vill vara en viktig del av vår fortsatta utveckling och kommande satsning.
• Rollen innebär försäljning av både nya och begagnade fordon.
• Bearbetning av nya och befintliga kunder, samt företagskunder.
• Jobba självständigt och ta egna initiativ och arbeta mot tydliga mål.
• Arbetet omfattar även uppsökande försäljning, deltagande på event samt viss kvälls- och helgtjänstgöring.
Din bakgrund/Dina egenskaper
• Är målmedveten, serviceinriktad och relationsskapande
• Har ett par års erfarenhet av försäljning med dokumenterat goda resultat.
• Har erfarenhet från bilförsäljning eller fordonsbranschen.
• Har ett starkt eget driv och gillar att göra affärer
• God förmåga att identifiera kundbehov och skapa affärsmöjligheter.
• Är ansvarstagande och arbetar självständigt
• Trivs med kundkontakt och att bygga långsiktiga relationer
• Har B-körkort
Vi erbjuder dig
• Fast grundlön och attraktiv provisionsmodell
• Bonus vid uppnådda säljmål
• Tjänst med stora utvecklingsmöjligheter
• Semester- och pensionsvillkor enligt gällande avtal
• Möjlighet att påverka och bidra till företagets fortsatta tillväxt
• Ett engagerat team i en verksamhet med framtidsfokus
Information och kontakt
I denna rekrytering samarbetar Tupps AB med Wikan Personal.
OBS! Allt gällande rekryteringen till tjänsten, samt information, frågor och funderingar besvaras utav Wikan Personal för mer information om tjänsten kontakta Catrine Pehrsson 076-649 33 12.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Industrigatan 14 (visa karta
)
821 41 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tuppz AB Kontakt
Catrine Pehrsson catrine@wikan.se +46 278 52 33 12 Jobbnummer
9982464