Säljare
Jobway AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
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Gillar du att vara ute hos kunder och arbeta på ett företag med marknadens mest innovativa lösningar tillsammans med ett proffsigt och stöttande team? Då ska du söka jobbet som teknisk säljare hos oss på SITECH. Här blir du också en del av Trimbles globala nätverk och arbetar nära kunder inom bygg- och anläggningssektorn. Du får bidra till effektiviseringen av kundernas projekt genom marknadsledande teknologi som gör stor skillnad inom maskinstyrning, mätteknik, mjukvara och service. Här kombinerar du teknik och affärer i en roll där du driver digitalisering och skapar konkret kundnytta. Välkommen att skicka din ansökan till oss!
Som senior teknisk säljare ansvarar du för att utveckla och stärka våra relationer med kunder och partners i bygg- och anläggningsbranschen. Du utgår ifrån hemmet och ansvarar för hela säljprocessen och resultatet inom distriktet Västra Sverige. Du gillar att resa och bygga vidare på befintliga samarbeten samtidigt som du aktivt identifierar och utvecklar nya affärer.
Du får en stor frihet att planera dina dagar och genomför besök, presentationer och demonstrationer av ett brett erbjudande till våra kunder. Du analyserar deras behov, ger råd och tar fram lösningar som integrerar hårdvara, mjukvara och tjänster. Din styrka ligger i att göra komplex teknik lätt att förstå och relevant i kundens vardag.
Du arbetar nära kollegor med ett aktiv uppsökande av kunder och deltar på mässor och liknande event runt om i Sverige.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 5 års erfarenhet av B2B-försäljning inom bygg-, teknik- eller entreprenadbranschen
Utbildning som mätingenjör eller motsvarande inom mätteknik
Erfarenhet av försäljning av mjukvara, produkter och serviceavtal
God vana av CRM/ERP-system och Microsoft Office
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort (krav)
Meriterande:
Erfarenhet från infrastruktur- eller projekteringsverksamhet
SITECH Sverige AB erbjuder dig:
Fast månadslön + provision
Tjänstebil
Försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar SITECH Sverige AB med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
. Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om SITECH Sverige AB:
SITECH Sverige AB är en teknikleverantör inom bygg- och anläggningssektorn som hjälper företag att digitalisera och effektivisera sina projekt genom avancerad mätteknik och maskinstyrning – Företaget är en auktoriserad återförsäljare av teknik från Trimble och ingår i deras globala distributionsnätverk.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Radiatorvägen 11 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sitech Kontakt
Rekryteringskonsult
Anton Holm anton.holm@jobway.se +46708556261 Jobbnummer
9981561