Säljare
Snabb Jobb Sverige AB / Försäljarjobb / Helsingborg Visa alla försäljarjobb i Helsingborg
2026-06-08
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Vi söker nu en driven och resultatinriktad säljare till vårt team!💼Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du med att skapa och utveckla kundrelationer samt driva försäljning. Du identifierar kunders behov, presenterar våra produkter/tjänster och arbetar aktivt för att nå uppsatta mål.Dina arbetsuppgifter
Aktiv försäljning och kundkontakt
Bygga och underhålla kundrelationer
Identifiera nya affärsmöjligheter
Hantera offerter och avslut
Arbeta mot uppsatta försäljningsmål
Vi söker dig som:
Är målmedveten och driven
Har god kommunikativ förmåga
Är självgående och initiativtagande
Trivs med att arbeta mot mål och resultat
Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Utvecklingsmöjligheter inom försäljning
Ett engagerat team
Fast lön + provision (ange vid behov)
Möjlighet att påverka din egen inkomst
Start: Enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan med CV.
Välkommen med din ansökan!
OBS! Märk ansökan med SHSJ009. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHSJ009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
9951882