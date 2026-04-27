Säljare till Pro Optix
Glöm stela processer och opersonliga säljmål. Pro Optix är ett litet och dynamiskt IT-bolag som tror på att skapa långsiktig framgång genom personliga relationer - både med kunder och medarbetare.
Pro Optix säljer avancerade fiberoptiska nätverkskomponenter - som transceivers, kablar, WDM-lösningar, mediekonverterare m.m. - för att möjliggöra högpresterande optiska nätverk.
Nu söker vi en erfaren Säljare som delar Pro Optix passion för att skapa långsiktiga värden och som vill bli en viktig del av företagets fortsatta framgång.
Som Säljare hos Pro Optix kommer du att ha ett helhetsansvar för hela säljprocessen - från första kontakt till avslutad affär. Du arbetar nära bolagets VD, säljteamet och övriga kollegor för att utveckla och stärka relationerna med såväl befintliga som nya kunder.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Driva egna och gemensamma säljprocesser
Identifiera, bearbeta och utveckla nya kunder
Registrering av kunder och aktiviteter i CRM-systemet
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
Tillsammans med återförsäljaransvarig utveckla och stärka ÅF-kanalen
Delta i och genomföra kundevent och aktiviteter
Vem är du?
Vi söker dig med relevant eftergymnasial utbildning och minst 3-5 års erfarenhet av framgångsrikt proaktivt B2B-säljarbete. Erfarenhet från IT-branschen är meriterande men inte avgörande - din förmåga att skapa förtroende och bygga relationer är det viktigaste.
Vi ser att du är:
Utåtriktad, självgående, strukturerad och metodiskt i ditt arbetssätt
En förtroendeingivande relationsbyggare som trivs med och kan hantera möten med människor på olika nivåer, såväl beslutsfattare som tekniska specialister
Resultatdriven och motiveras av att nå och överträffa mål. Du vill se dina kunder lyckas och är bekväm med att ta ansvar för hela säljprocessen, från första kontakt till avslutad affär
Nyfiken problemlösare som ser möjligheter i stället för hinder
En lagspelare som trivs med att samarbeta med andra för att nå resultat och hitta långsiktigt bra lösningar
Utvecklingsorienterad och vill vara med på en tillväxtresa
Du behöver också ha mycket god svenska och engelska, såväl i tal som i skrift samt inneha B-körkort.
Din vardagHos Pro Optix får du stort ansvar för din egen vardag samtidigt som du får stöd för att lyckas. Bolaget tror på en periodisk säljcykel, där du växlar mellan att planera aktiviteter och möten och därefter ha en period ute hos kund. Du arbetar med företag av olika storlek, både inom privat och offentlig verksamhet. Ditt främsta hjälpmedel efter dina kollegor är Pro Optix CRM-system, så en vana och metodik att jobba i CRM-system är en nyckel till att lyckas.
Pro Optix erbjuderSom en del av Pro Optix blir du snabbt en nyckelspelare i ett mindre bolag. Här värdesätts dina idéer och du får möjlighet att påverka såväl din egen som företagets framtid.
Du får bland annat:
Möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med Pro Optix
Flexibla arbetstider och arbetsställen
En företagskultur som är Personlig, Engagerad och Professionell
Förmåner som friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, incitamentsprogram och gemensamma aktiviteter
Om tjänstenOmfattning; Heltid, tillsvidare med en 6 månaders inledande provanställning
Placering: Pro Optix kontor i Nacka, minst 3 dagar i veckan på plats
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen får du gärna kontakta ansvarig rekryteringskonsult hos Avanti Rekrytering & Interim;
Niklas Almquistniklas@avantirekrytering.se
tel. +46 (0)733 640 640
Vi ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt då våra intervjuer sker löpande. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via email.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avanti Rekrytering & Interim AB
131 51 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pro Optix AB Kontakt
Niklas Almquist niklas@avantirekrytering.se 073-364 06 40
