Säljare
Vi söker en säljare till vår depå i Frihamnen
Vår depå är centralt placerad i Norra Djurgårdsstaden, ett av Stockholms mest expansiva utvecklingsområden. De senaste tre åren har vi haft en stark tillväxt och vi är idag en viktig partner både i Peabkoncernens projekt, såsom ombyggnationen av Sturekvarteret, och för ett växande antal externa kunder i city. Genom vår närvaro och vårt breda erbjudande är vi med och driver stadens utveckling framåt.
Som säljare hos oss på Lambertsson är du den första våra kunder träffar eller pratar med och därför är du en av de viktigaste spelarna i vårt lag när det gäller service och kundupplevelse. Om det låter spännande tycker vi att du ska skicka in din ansökan snarast!
Om rollen
Som säljare kommer du att arbeta med uthyrning, transport samt lättare skötsel av maskiner, produkter och tjänster till våra kunder inom bygg- och anläggningsbranschen. Du kommer att möta kunderna via kundbesök på arbetsplatserna, på vår depå och via telefon. Du erbjuder våra kunder vägledning och bästa möjliga service utifrån deras behov och finns tillgänglig för dem under hela uthyrningsprocessen.
I tjänsten ingår även administrativa arbetsuppgifter såsom beställning och fakturahantering.
Om dig
Du har ett stort kundfokus och strävar efter att bygga långsiktiga relationer. Som person är du prestigelös och ser det som en självklarhet att stötta dina kollegor när det behövs.
Tidigare säljerfarenhet och erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen är meriterande.
Du är van att arbeta med dator och telefon och B-körkort är ett krav. Har du även ett lokalt nätverk inom branschen är det positivt.
Ansökan och kontakt
Om du har frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Linnea Widerdal, depåchef, på linnea.widerdal@lambertsson.com
.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
I den här rekryteringen vill vi ha ditt cv och att du svarar på ett par frågor, så du behöver inte skicka med något ansökningsbrev.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lambertsson Sverige AB
(org.nr 556190-1637) Arbetsplats
Lambertsson AB Jobbnummer
9811716