2026-01-28
Har du jobbat med telefonförsäljning tidigare och är ute efter en ny utmaning där du får använda din erfarenhet, men också fortsätta utvecklas? Då är detta rätt roll för dig!
Vi söker drivna och erfarna säljare som vill vara en del av ett professionellt, energifyllt team där du får utrymme att växa - både i din roll och som person.

Om tjänsten
Hos oss får du möjligheten att arbeta med försäljning av elavtal och bredbandstjänster, där du varje dag får utveckla din förmåga att skapa förtroende och hitta lösningar för våra kunder. Du kommer att arbeta med både nya och befintliga kunder, och vara en viktig del av vår fortsatta framgång.
• Grundlön + generös provisionsmodell
• 35-timmars arbetsvecka
• 6 månaders provanställning som därefter övergår i en tillsvidareanställning
• Fräscha lokaler i Solna
• Kontinuerlig coachning, utbildning och säljtävlingar

Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för hela säljcykeln och du kommer med telefon som arbetsverktyg att inrikta dig på B2C-försäljning mot privatkunder och med din höga arbetsmoral driva teamet framåt i branschen. Stort fokus i rollen kommer att vara att skapa goda relationer med alla som du kontaktar. Inledningsvis arbetar du med kalla samtal medan du på sikt går över till att kontakta befintliga kunder. Profil
Det allra viktigaste är att du är hungrig, orädd, har ett starkt engagemang, ihärdig och går in 100% i det du gör. Det är viktigt att du både talar och skriver flytande svenska. Du har en inre drivkraft att alltid vilja leverera det bästa för dina kunder och nå bra resultat. Självklart är du positiv och glad, både mot kunder och mot dina kollegor.

Profil
Vår kund är framgångsrik i sin bransch och erbjuder fina möjligheter till att utvecklas, både som person och i din roll! En arbetsgivare som sätter medarbetarna i fokus och ser på varje individ långsiktigt. Det erbjuds en rolig och utvecklande arbetsmiljö med kontinuerlig utbildning, daglig coachning, teamaktiviteter och roliga tävlingar!

Om företaget
Recruitive är en oberoende tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Administration, Ekonomi, Kundtjänst och Försäljning.
Vi är medlemmar i Almega kompetensföretagen och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Recruitive AB
