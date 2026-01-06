Säljare
Atlas Servicetjänster / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2026-01-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Atlas Servicetjänster i Norrköping
Atlas Servicetjänster är ett snabbväxande flytt- och städföretag med starkt fokus på kundupplevelsen. Vi hjälper båda privatpersoner och företag över hela Sverige med professionella flyttjänster och städning.
Om rollen
Som säljare hos oss kommer du att ansvara för ta hand om varma kunder- som redan har visat intresse för våra tjänster. Du kontaktar dem via telefon och e-post, ger rådgivning och säkerställer att varje kund får en personlig och serviceinriktad upplevelse.
Dina arbetsuppgifter
Kontakta och följa upp varma kunder
Skicka meddelanden och offerter
Hantera inkommande e-post och förfrågningar
Bygga långsiktiga kundrelationer
Vem är du
Du är en person som trivs med att arbeta mot tydliga mål och som motiveras av att nå resultat. Du har en naturlig fallenhet för att kommunicera och skapa förtroende, och du brinner för att ge förstklassig service. Att ta initiativ och arbeta självständigt är något du känner dig trygg.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning och kundkontakt, gärna inom flytt branschen.
Är båda en lagspelare och självgående i ditt arbete.
Har lätt för att skapa kontakt med människor.
Är positiv och lösningsorienterad.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan !
Vi ser emot att höra från dig och berätta mer om möjligheten att bli en del av vårt engagerade team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: info@atlasflyttstad.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Atlas Servicetjänster
Klingagatan 3 Lgh 1504 (visa karta
)
603 64 NORRKÖPING Jobbnummer
9670166