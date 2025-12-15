Säljare

Nivora Group AB / Säljarjobb / Malmö
2025-12-15


Visa alla säljarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nivora Group AB i Malmö

Vi söker: Företagssäljare till Nivora Group AB!

Malmö med omnejd | Heltid | Start enligt överenskommelse

Vill du arbeta i ett växande serviceföretag med flera starka varumärken? Nu söker vi en företagssäljare med fokus på B2B och kundrelationer!

Om rollen:

Som företagssäljare hos oss får du en nyckelroll i att bygga relationer med företag inom fastighetsförvaltning, bygg, bostadsrättsföreningar och offentlig sektor. Du arbetar aktivt med försäljning av tjänster från våra olika bolag:
* Nivora Städ AB
* Nivora Flytt AB
* Nivora Takvård & Takmålning
* Nivora Sanering AB
* Nivora Renovera AB

Dina arbetsuppgifter:
* Bearbeta nya företagskunder och skapa avtal
* Nätverka och boka kundmöten
* Identifiera behov och föreslå helhetslösningar
* Skriva offerter, följa upp och stänga affärer
* Representera Nivora Group på mässor och event

Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom bygg/service
* Är social, affärsmässig och självgående
* Trivs med att bygga långsiktiga relationer
* Har B-körkort
* Pratar och skriver svenska flytande (andra språk är meriterande)

Vi erbjuder:
* Fast lön + provision
* Möjlighet till tjänstebil
* Utbildning och säljstöd
* Ett företag i tillväxt med stark laganda
* Stor frihet under ansvar

Ansök nu:

Skicka CV och kort personligt brev till:
Nivorajobb@gmail.com
Frågor? Ring oss på 072-334 84 21
Läs mer: https://www.nivoragrupp.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
Nivorajobb@gmail.com
E-post: Nivorajobb@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nivora Group AB (org.nr 559208-7380)
Sporregatan 25 (visa karta)
213 77  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Adam Albreg
info@nivoragrupp.se
0723348421

Jobbnummer
9643609

Prenumerera på jobb från Nivora Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nivora Group AB: