Säljare
2025-12-15
Vi söker: Företagssäljare till Nivora Group AB!
Malmö med omnejd | Heltid | Start enligt överenskommelse
Vill du arbeta i ett växande serviceföretag med flera starka varumärken? Nu söker vi en företagssäljare med fokus på B2B och kundrelationer!
Om rollen:
Som företagssäljare hos oss får du en nyckelroll i att bygga relationer med företag inom fastighetsförvaltning, bygg, bostadsrättsföreningar och offentlig sektor. Du arbetar aktivt med försäljning av tjänster från våra olika bolag:
* Nivora Städ AB
* Nivora Flytt AB
* Nivora Takvård & Takmålning
* Nivora Sanering AB
* Nivora Renovera AB
Dina arbetsuppgifter:
* Bearbeta nya företagskunder och skapa avtal
* Nätverka och boka kundmöten
* Identifiera behov och föreslå helhetslösningar
* Skriva offerter, följa upp och stänga affärer
* Representera Nivora Group på mässor och event
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom bygg/service
* Är social, affärsmässig och självgående
* Trivs med att bygga långsiktiga relationer
* Har B-körkort
* Pratar och skriver svenska flytande (andra språk är meriterande)
Vi erbjuder:
* Fast lön + provision
* Möjlighet till tjänstebil
* Utbildning och säljstöd
* Ett företag i tillväxt med stark laganda
* Stor frihet under ansvar
Ansök nu:
Skicka CV och kort personligt brev till:Nivorajobb@gmail.com
Frågor? Ring oss på 072-334 84 21
Läs mer: https://www.nivoragrupp.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
Detta är ett heltidsjobb.
Sporregatan 25
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Adam Albreg info@nivoragrupp.se 0723348421
