Säljare
Albins Järn AB / Butikssäljarjobb / Vimmerby Visa alla butikssäljarjobb i Vimmerby
2025-10-17
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Albins Järn AB i Vimmerby
SÄLJARE
Till vår försäljningsavdelning riktad till industri och företag söker vi nu en medarbetare som möter våra kunder på ett personligt och engagerat sätt.
Du kommer att jobba som tekniksäljare i vår BIG-avdelning med sortiment som omfattar verktyg, maskiner, industriförnödenheter, svets, tryckluft och personligt skydd. I tjänsten ingår försäljningsansvar för några av våra större industrikunder. Det är en heltidstjänst som omfattar såväl butik- som fältförsäljning. Tillträde enl. överenskommelse. Urval sker löpande.
Välkommen med ansökan till Magnus Brogren. e-postadress: magnus.brogren@albins.se
Albins är en järnhandel i Vimmerby med målsättning att vara den lokala marknadens bästa alternativ när det gäller varuförsörjning till industri- och byggkunder. Albins finns i rymliga, moderna och ändamålsenliga lokaler. Företaget sysselsätter 10 personer.
Öppettider: Mån - Fre 7 - 16.30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Ansökan mejlas till magnus.brogren@albins.se
E-post: magnus.brogren@albins.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Albins Järn AB
(org.nr 559460-0867)
Rönnbärsgatan 7 (visa karta
)
598 37 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järnia Kontakt
VD
Magnus Brogren magnus.brogren@albins.se 0492-66071 Jobbnummer
9562581