Är du en relationsbyggare som brinner för att skapa affärer?
Då kan detta vara din nästa utmaning.
Kylslaget har arbetat med luft-luftvärmepumpar sedan 2007 och är idag en etablerad aktör inom klimatsmarta lösningar för privatpersoner och företag. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en engagerad och resultatinriktad säljare som vill vara med och bidra till vår fortsatta tillväxt.
Om rollenSom säljare hos Kylslaget blir du en nyckelperson i vårt team. Du ansvarar för att:
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer, både med privatpersoner och företag.
Identifiera kundens behov och presentera lösningar.
Följa kunden från bokning till färdig service.
Samarbeta med tekniker och kundtjänst för att säkerställa bästa möjliga kundupplevelse.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Vallentuna, men arbetet sker både på plats. Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Arbetstid är heltid, dagtid måndag till fredag.
Vi erbjuder dig Ett engagerat team där gemenskap och laganda står i fokus.
Möjlighet att växa i rollen och påverka företagets utveckling.
En varierande arbetsvardag där du får arbeta nära både kunder och kollegor.
En trygg anställning i ett växande företag med klimatsmarta lösningar i fokus.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning. För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, driven och ha en stark förmåga att skapa förtroende.
Vi ser gärna att du:
Är resultatorienterad och har ett starkt eget driv.
Har god kommunikationsförmåga och gillar att bygga relationer.
Har ett positivt och lösningsorienterat arbetssätt där du alltid hittar vägar framåt.
Ansökan och kontakt
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Kylslaget via e-post: matilda@kylslaget.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
