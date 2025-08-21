Säljare
2025-08-21
Made for Sales har fått i uppdrag att rekrytera en driven och energisk utesäljare till Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö, Ragn-Sells. Till Region Syd-Öst inom Division Recycling söker vi nu en säljare som ska bearbeta Kalmar län samt Gotland. Ragn-Sells ser en fördel om du bor i närheten eller med pendlingsavstånd från Oskarshamn eller Kalmar.
I rollen som säljare på Ragn-Sells kommer du att arbeta med B2B-försäljning av företagets tjänster mot i huvudsak nya kunder inom distriktet. Fokus ligger främst kring upparbetande av nya kunder men du ges även möjlighet att utveckla några av Ragn-Sells befintliga kundkonton i regionen. Initialt är fördelningen mellan bearbetningen av nykund och befintlig kund 80/20. Då du upparbetat din egen kundportfölj kommer fördelningen ligga runt cirka 50/50.
Inriktningen är bred och du bearbetar främst små och medelstora kunder. Du arbetar med hela säljprocessen där ett stort fokus ligger på att identifiera och kontakta nya kunder. I mötet med kunden agerar du konsultativt och utvecklar kundens miljöhantering och sluter avtal som sedan lämnas över till produktionen. Säljaren ansvarar för att efter en tid följa upp avtal, kundnöjdhet och säljaren utvecklar långsiktiga relationer med beslutsfattare som leder till merförsäljning.
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet av framgångsrikt tjänsteförsäljningsarbete B2B. Du har dokumenterat goda försäljningsresultat, gymnasieutbildning och det är meriterande om du har någon form av eftergymnasial säljinriktad utbildning t ex IHM eller Sälj- och Marknadshögskolan som påbyggnad.
Som person är du energisk, snabbstartad, affärsmässig, mål- och resultatinriktad och har ett starkt driv för att lyckas med dina affärer. Du är en lagspelare med vana att driva hela säljprocessen själv. Du hittar kreativa vägar för att identifiera nya kunder som du med lätthet kontaktar och bokar möten med. För dig är det självklart att alltid ha många säljprocesser igång för att nå uppsatta mål. Du är kommunikativ, representativ och bra på att skapa och underhålla affärsrelationer och rör dig bekvämt mellan olika miljöer och sammanhang. Du är digitalt mogen och vi ser en fördel i att du har goda IT kunskaper då rollen kräver en del administrativt arbete. Du har förmåga att lägga upp ditt arbete på ett strukturerat sätt och du hanterar med lätthet olika crm-system och excel.
Du behärskar svenska väl i tal och skrift och har intresse för miljöfrågor och motiveras av att arbeta i ett företag där du bidrar till en mer hållbar framtid. Tjänsten kräver B-körkort.
Du erbjuds en intressant roll som säljare i ett företag som ligger i framkant inom återvinning och miljö - där dina framgångar som säljare bidrar till kretsloppet och en hållbar miljö. Du blir del i ett kompetent och drivet team, med högt engagemang och god teamanda. Ragn-Sells ingår i en stor koncern, där prestation och ambition borgar för goda utvecklingsmöjligheter.
Är du den vi söker? Sänd in dina ansökningshandlingar nedan. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Made for Sales rekryteringskonsult Julia Gäreskog. Urval sker löpande, så skicka in dina ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker endast via annons.
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1500 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Danmark, Norge och Estland. Totalt är vi ca 2400 personer i hela koncernen och 2021 omsatte koncernen ca 7,5 miljarder SEK. Ersättning
