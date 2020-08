Säljare - Studentwork Sweden AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Studentwork Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-08-262020-08-26I rollen som försäkringsförmedlare arbetar du med telefonen som verktyg. Du har kontakt med privatpersoner och hjälper personer som själva visat intresse att hitta mer förmånliga försäkringslösningar än vad de har idag.Rollen som försäkringsförmedlare innebär bland annat att:Du bearbetar kunder som själva visat intresse för Compricers tjänsterDu tar reda på vad kunden behöver och tar fram olika försäkringslösningarDu presenterar aktuella lösningar och assisterar kunden i att genomföra eventuella ändringarI rollen arbetar du mot mål på både individuell nivå och på teamnivå. I rollen erbjuds du utbildning både under introduktionen och under anställningens gång, detta för att du ska kunna erbjuda bästa möjliga service till de kunder du har kontakt med.Vi söker dig som beskriver dig själv som socialt kompetent, resultatinriktad och kreativ! Du gillar att göra affärer och vill vidareutvecklas inom försäljning. Vi ser gärna att du arbetat med service innan och det är meriterande ifall du har erfarenhet från försäkringsbranschen eller telemarketing. Det är också ett stort plus ifall du har idrottsbakgrund.Om StudentworkStudentwork är ett av Nordens ledande konsult- och rekryteringsföretag specialiserade på studenter och examinerade kandidater med upp till fem års arbetslivserfarenhet.Vi erbjuder främst tjänster inom ekonomi, försäljning, marknadsföring, teknik och administration. Vi är experter på att matcha våra kunders behov med kandidaternas egenskaper och kompetens. Hos oss kommer kulturen först och vår verksamhet styrs av våra värderingar: Always Deliver, Be Creative, Take Responsibility och Share Fun.Sista dag att ansöka är 2020-09-30Studentwork Sweden AB5334637