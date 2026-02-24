Säljare - Team Bemanning
Team Bemanning är ett familjeägt företag med bas i Värnamo, specialiserat på bemanning och rekrytering i GGVV-regionen sedan 2005. Med ett starkt lokalt fokus och personligt engagemang hjälper vi företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats. Genom vår långa erfarenhet, breda personalbank och flexibla arbetssätt skapar vi träffsäkra och hållbara matchningar som bidrar till både företags utveckling och individers karriärresor.
TEAM BEMANNING - FRAMTIDENS ARBETSPLATS
Team Bemanning i Värnamo söker en aktiv säljare!
Är du en person som älskar att jaga affärer, skapa nya kundrelationer och leverera resultat? Triggas du av tempo, mål och av känslan att vinna nya uppdrag? Då vill vi prata med dig. Team Bemanning i Värnamo söker nu en driven och hungrig säljare som vill vara med och fortsätta driva den tillväxtresa som vi påbörjade redan 2005. Vi har sedan dess blivit en självklar bemanningspartner för många av regionens starkaste industriföretag i Värnamo, Gnosjö, Hillerstorp, Gislaved, Anderstorp och Vaggeryd - och nu är det dags att ta nästa steg.
Rollen - för dig som vill framåt
Som säljare hos oss arbetar du nära både kunder och konsulter och blir en viktig del av Team Bemannings fortsatta expansion. Du har en vardag där du aktivt bearbetar företag i regionen, bygger relationer och driver hela säljprocessen från första kontakt till avtal. Samtidigt arbetar du tätt med konsultsidan för att hitta rätt medarbetare till våra uppdrag och skapa långsiktiga samarbeten. Tack vare vår långa historia i området möts du av många företag som redan känner till oss, vilket gör att du snabbt kommer ut på plats hos både nya och befintliga kunder. Det är en roll för dig som vill framåt, trivs ute i verkligheten och får energi av att kombinera försäljning med rekrytering och matchning.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har en naturlig hunter-mentalitet och verkligen gillar att arbeta med nykundsbearbetning, men som samtidigt uppskattar värdet av att vårda och utveckla våra många befintliga kundrelationer. Du är självgående, målfokuserad och har ett högt eget driv. Du har en god känsla för affärer och människor och trivs i en roll där tempot är högt och varje dag innebär nya möjligheter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av B2B-försäljning sedan tidigare, och om du har arbetat inom bemanning är det meriterande. Viktigast är att du vill kombinera affärsdriv med personbedömning, och att du är den som gärna kliver ut genom dörren och möter kunderna där de är - i produktionen, på kontoret eller ute i verkstaden.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en roll med stor frihet och stora möjligheter att påverka både din egen och företagets utveckling. Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team i Värnamo som uppskattar driv, ansvar och en prestigelös inställning. Vi erbjuder en arbetsplats där resultat värdesätts och där du ges chansen att växa tillsammans med oss. Tack vare vår starka närvaro i regionen och vår stabila kundbas får du en bra grund att stå på - samtidigt som du får utrymme att utveckla dina egna affärer och relationer. Det är en möjlighet att ta en central roll i ett bolag som fortsätter framåt med energi, fokus och framtidstro.
Omfattning: Heltid
Placering: Värnamo
Start: Omgående
Urval sker löpande så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Känns detta som en roll där du skulle trivas och utvecklas? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi är FSK, the Generator - ett bolag som driver utveckling och tillväxt, genom våra tre affärsområden, Talent, Brand och Growth.
Talent - Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.
Brand - Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding, ett viktigt område för alla företag.
