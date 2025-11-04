Säljare - Solenergi & Batterilösningar | Evify
2025-11-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evify Sweden AB i Stockholm
Evify söker affärsdrivna säljare till satsning på solceller och batterilösningar
Vill du vara med och göra skillnad samtidigt som du bygger en framgångsrik karriär inom försäljning? Vi söker nu dig med tidigare erfarenhet av försäljning till vårt växande team - med fokus på solceller och batterilösningar för villaägare. Om rollen: Som säljare hos oss på Evify ansvarar du för hela kundresan - från första kontakt till stängd affär. Du kommer att:
Bearbeta inkommande leads via våra boknings- och marknadsföringskanaler
Identifiera kundens behov och presentera lösningar med fokus på värde och långsiktig investering
Räkna fram och föreslå rätt lösning utifrån tekniska och ekonomiska förutsättningar
Arbeta med tydlig målsättning
Vi erbjuder:
En attraktiv lönemodell med fast grundlön och generös provision
Inkommande leads - Bra förutsättningar till lyckade affärer
Tydlig onboarding, löpande säljträning och tekniskt stöd
Möjlighet att växa internt i takt med företagets expansion
Arbetstider: Måndag - Fredag, kl. 08.30 - 17.30
Vi söker dig som:
Har ett starkt självledarskap och är van vid att ta ansvar för din egen prestation och aktivitetsnivå.
Är analytisk och trygg i att arbeta med kalkyler, prissättning och marginalberäkningar
Har förmågan att bygga förtroende och tydliggöra affärsnytta för kunden - du vet hur man pratar värde och ROI
Är kommunikativ, lyhörd och kreativ i att identifiera och föreslå anpassa lösningar till kunden
Arbetar strukturerat, har tålamod och förstår vikten av långsiktiga kundrelationer
Har minst ett års erfarenhet av försäljning via telefon
Meriterande:
Teknisk bakgrund eller tidigare erfarenhet av försäljning av solceller/batterier
Tidigare erfarenhet av B2B eller mer avancerad B2C försäljning
Rekryteringsprocessen är digital och vi kommunicerar löpande via sms - håll koll på din mobil efter att du skickat in din ansökan!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och samtidigt bidra till en mer hållbar värld? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evify Sweden AB
(org.nr 559176-2496), https://www.evify.se Arbetsplats
Evify Kontakt
info@missions.se info@missions.se Jobbnummer
9588967