Säljare - Solceller och batterier

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-14


Är du en driven säljare som vill göra skillnad inom grön energi?
Vi på Missions söker nu ambitiösa säljare för att representera vår kund och sälja solceller och batterier till villaägare via telefon. Detta är en utmärkt chans för dig som vill bygga långsiktiga relationer och skapa en solid kundpipeline.
Som säljare kommer du att:
Utveckla långvariga kundrelationer
Hantera både varma leads och viss kallkundsförsäljning
Utforma kundanpassade lösningar inom solceller och batterier

Vad vi erbjuder:
Löpande utbildningar och säljträning
Attraktiv lönemodell med fast lön och hög provision
Stora karriärmöjligheter inom företaget
Arbetstider: Måndag - Fredag, 08.30 - 17.30

Vem är du?
Minst 1 års erfarenhet inom försäljning
Positiv och energisk med en stark vilja att utvecklas
Motiverad av att nå uppsatta mål

Meriterande:
Teknisk bakgrund eller erfarenhet av försäljning av solceller eller batterier.

Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), http://www.missions.se

Arbetsplats
missions

Kontakt
Maria Bodin
info@missions.se

Jobbnummer
9556267


 

