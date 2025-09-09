Säljare - Måttbeställda gardiner
Gardinova AB / Säljarjobb / Solna Visa alla säljarjobb i Solna
2025-09-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gardinova AB i Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi på Gardinova hjälper våra kunder att skapa vackra hem med exklusiva, måttbeställda gardiner. Nu söker vi en säljare som vill vara med på vår resa och möta våra kunder i deras hem för personliga konsultationer.
Som säljare hos oss får du åka på dagliga kundbesök där du inspirerar, guidar och hjälper kunder att välja rätt gardiner utifrån stil, funktion och känsla. Ditt jobb blir att kombinera service och design med affärsmannaskap - och på så sätt skapa både nöjda kunder och goda försäljningsresultat.
Vi erbjuder:
Provisionsbaserad tjänst med stor potential till bra inkomst
Ett premiumvarumärke och produkter som är lätta att vara stolt över
Stöd och utbildning för att du ska lyckas i din roll
Vi söker dig som:
Är social, trygg och tycker om att möta människor i deras hem
Har ett öga för inredning och känsla för färg och form
Är resultatinriktad och motiveras av att påverka din egen lön
Har körkort och möjlighet att ta dig till kundbesök dagligen
Det här är en roll för dig som gillar kombinationen av försäljning och inredning - och som vill bygga långsiktiga kundrelationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: info@gardinova.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gardinova AB
(org.nr 559396-3449)
Parkvägen 2 (visa karta
)
169 35 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9498635