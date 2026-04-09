Säljare - jobba med de största operatörerna
2026-04-09
Vill du arbeta i ett hungrigt team där prestation lönar sig på riktigt?
Vi söker nu drivna säljare som vill arbeta med företagsförsäljning inom mobiltelefoni och växellösningar.
Hos oss ansvarar du för hela affären - från första kontakt till avslut. Du prospekterar nya företag, bokar möten, gör behovsanalys, presenterar lösningar och stänger affären. Du arbetar med starka och etablerade produkter från några av marknadens största operatörer, vilket gör det enklare att skapa affärer.
Det här är en roll för dig som är hungrig, tävlingsinriktad och vill tjäna pengar.
Hos oss får du:
Höga provisioner utan tak
Heltid, måndag-fredag
Säljutbildning och onboarding på plats
Tydlig säljstruktur och daglig coachning
Möjlighet att bygga upp egen kundstock
Ett familjärt team där vi pushar varandra att prestera
Stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Vi söker dig som
Har ett starkt driv med höga ambitioner
Är bekväm med uppsökande försäljning
Motiveras av mål, tävling och resultat
Vill arbeta med B2B och göra större affärer
Talar svenska obehindrat
Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Rätt inställning, energi och vilja att lyckas är viktigast.
Movere grundades 2023 med målet att bygga ett modernt och prestationsdrivet B2B-bolag inom försäljning och affärsutveckling. Idag är vi ett familjärt team på cirka 20 personer som arbetar tätt tillsammans mot gemensamma mål. Här kombinerar vi tempo, struktur och lagkänsla.
Är du rätt person för oss?
Skicka in din ansökan idag så kontaktar vi dig inom kort, intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
