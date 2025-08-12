Säljare - helger och kvällar
2025-08-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
, Kalmar
, Kristianstad
, Ystad
, Värnamo
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans med våra butiker leverera ett bättre resultat än föregående dag. Vi vet att stolta medarbetare som trivs med arbetet har stor betydelse för hur kunden upplever Mio. Med gemensamma värderingar, tydligt ledarskap, individuellt ansvarstagande och stimulerande arbetsuppgifter erbjuder vi en attraktiv arbetsplats.
Brinner du för kundmötet lika mycket som vi gör? Tycker du att det är givande och roligt att göra andras dag lite bättre och att hjälpa dem att hitta de bästa lösningarna på sina behov? Kom och bli en av oss! Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter i en stimulerande arbetsmiljö, med utrymme för initiativtagande och utveckling.
Med stor passion och kunskap erbjuder du tillsammans med dina kollegor våra kunder en inspirerande upplevelse och kundmöte i världsklass.
Den främsta uppgiften som säljare på Mio är att ge våra kunder ett bemötande i världsklass och göra deras besök i våra butiker till en upplevelse över förväntan.
Genom att lyssna, ställa frågor och erbjuda olika lösningar hjälper du våra kunder att hitta rätt produkt för att skapa ett hem att trivas i och vara stolta över. På detta sätt arbetar du mot din egen säljbudget och bidrar till att nå butikens gemensamma mål. Dessutom tillsammans med dina kollegor fyller ni på varor, ser till att det är ordning och reda och att alla produkter har rätt priskommunikation.
Förutom det personliga mötet i butiken ger du våra kunder service på telefon och via mejl.
Arbetstiderna är förlagda på både kvällar och helger.
Kompetenser:
Du sätter alltid kundens upplevelse i första rummet och är mån om att bygga långsiktiga kundrelationer. Du är genuint nyfiken och vill utvecklas på arbetsplatsen. Du trivs med att arbeta i ett team men är också självgående och initiativtagande. Du är bra på att prioritera och har hög social förmåga. Med din positiva inställning och högt engagemang bidrar du till en trevlig atmosfär på arbetsplatsen.
Du är tävlingsinriktad, gillar att arbeta mot uppsatta mål, trivs att arbeta i högt tempo och anser dig vara stresstålig.
Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja som erbjuder möbler och inredning för alla hem, rum och stilar. I över 60 år har vi hjälpt våra kunder att skapa hem som de kan trivas i och vara stolta över. Mio ägs av handlarna som driver sina butiker framåt utifrån ett gemensamt koncept. Entreprenörskapet är en stark drivkraft i företagets kultur och bidrar med motivation, arbetsglädje och förändringsvilja. Viktiga värdeord är kunskap, passion, laget och affärsmässighet. Visionen att inspirera våra kunder att förnya sina hem driver utvecklingen framåt.
