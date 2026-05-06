Säljare - Första Hjälpen B2B Sundsvall till Akutväskor
Vi söker en säljare till Sundsvallsområdet med omnejd!
Akutväskor är ett ungt bolag men med stora ambitioner. Vi är i startgroparna, så det gäller att hänga med. Vi erbjuder och hjälper alla sorters företag men även föreningar med att säkra deras arbetsplats för en tryggare arbetsdag. Vi erbjuder brandutrustning som tex brandsläckare, första hjälpen, hjärtstartare och utbildningar.
Hos oss gäller ett nyfiket och kreativt sinne, stort engagemang och ett starkt driv som gäller, åldern spelar ingen roll. Tillsammans ska bidra till en bättre och tryggare arbetsdag genom att erbjuda bästa möjliga service till alla företag och föreningar gällande första hjälpen produkter, hjärtstartare och brandsläckare. För att kunna hålla en hög professionell nivå så blir man även utbildad till HLR-instruktör om man inte redan är det från start
Vi tror även på att kunna erbjuda välmående för våra anställda. Så förutom en personlig säljledare som kommer hjälpa dig och coacha dig under tiden du är anställd, så erbjuder vi även coachning samtal med en professionell coach under åren som du får boka in via oss för att du ska må så bra som möjligt. För det är inte bara jobbet som ska lira utan även privatlivet. Funkar det inte privat så mår du oftast inte bra på jobbet. Vi tror på att allting ska hänga ihop.
Vår personal är vår största tillgång, vi vill ge dom de allra bästa förutsättningar att växa både som människa och i karriären. Som säljare på Akutväskor där jobbet inte bara är ett jobb, utan en upplevelse och en känsla av tillhörighet. Din ledare och dina blivande kollegor kommer göra allt för att du ska trivas och lyckas.
Det som krävs av dig är att:
Du är orädd och gillar att prata med folk.
Du är snabblärd och kan snabbt sätta dig in i olika situationer.
Du är själständig och har en stark självdisciplin.
Du har ett starkt eget driv.
Du har körkort.
Du vill jobba med prestationsbaserad lön.
Vi erbjuder:
Personlig säljledare som hjälper dig i din vardag för att du ska lyckas.
Tillgång till en professionell coach.
Möjlighet till förmånsbil el kostnads och milersättning för egen bil.
Friskvård.
Ipad/telefon/abonnemang.
Bli utbildad HLR-Instruktör.
Karriärmöjligheter inom bolaget.
Har du dessutom ett glatt sinne, en sprudlande energi och en stor portion ödmjukhet och ett starkt driv är du den person jag söker.
Erfarenhet av försäljning är såklart ett plus men det är inget krav.
Jag hoppas och tror att du vill vara med på vår spännande resa mot att bli branschens största första hjälpen företag och jag ser fram emot din ansökan.
Välkommen till Akutväskor!
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: robert@akutvaskor.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andreas Lilja Invest AB
(org.nr 559292-8922)
Allevägen 22 A (visa karta
)
192 76 SOLLENTUNA
För detta jobb krävs körkort.
Försäljningschef
Robert Nilsson robert@akutvaskor.se 0760209217
