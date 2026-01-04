Säljare - Förnybar energi och Batterilagring
2026-01-04
Vi söker flera Säljare - Förnybar Energi & Batterilagring
Plats: Hela Sverige
Arbetsgivare: Ledande installationsföretag inom solenergi & energilagring
Vill du arbeta med framtidens energilösningar utan kalla samtal - och samtidigt göra verklig skillnad för både människor och miljö?
Nu har du chansen att bli en del av ett snabbväxande företag i framkant av den gröna energiomställningen.
Här möter du kunder som redan har bett om att bli kontaktade - din uppgift är att guida dem rätt och hjälpa dem att ta steget mot en smartare och mer hållbar energiförsörjning.
Om rollen
Som säljare hos oss arbetar du med försäljning av moderna och högkvalitativa batterilösningar för villaägare och mindre företag över hela Sverige.
Du får varje dag tillgång till färska, högkvalitativa leads från våra digitala kampanjer på Facebook och Google - samtliga kunder har aktivt fylld i sina uppgifter och visat tydligt intresse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ringa upp kunder som själva efterfrågat kontakt - inga kalla samtal
Kartlägga deras behov och dimensionera rätt systemstorlek
Presentera lösningar, offerter och driva dialogen fram till affär
Lämna över färdig affär till projektledare och installationsteam
Det här är en roll där du får kombinera relationsskapande försäljning, teknisk förståelse och en vilja att skapa vinnande lösningar för kunderna.
Vi erbjuder dig
Stabila & varma leads - slipp jakten, fokusera på affären
Trygg grundlön + attraktiv provisionsmodell
Stark produktportfölj med efterfrågade batterisystem i premiumsegmentet
Flexibilitet: jobba helt på distans eller från ett av våra kontor
Stöd av ett erfaret installationsteam som säkerställer hög kvalitet och nöjda kunder
En bransch i kraftig tillväxt - här finns verkliga utvecklingsmöjligheter
Vem är du? Vi letar efter dig som:
Trivs i samtal och snabbt skapar förtroende
Är driven, kommunikativ och gillar att hjälpa kunder till rätt beslut
Har erfarenhet av försäljning - men viktigast är din inställning och vilja att lyckas
Vill arbeta med hållbara energilösningar som verkligen gör skillnad
Redo för en karriär med framtiden i fokus?
Skicka in din ansökan redan idag!
Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt.
Välkommen att bli en del av ett företag som driver Sveriges energiomställning framåt - en lösning, ett hem och ett företag i taget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb.
