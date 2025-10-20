Säljare - Butik och Fält
2025-10-20
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Helsingborg
Vi söker nu för kunds räkning en säljare som kommer jobba både i butik och ute på fältet. I rollen som säljare jobbar man för att bygga långsiktiga relationer med företagets befintliga och nya företagskunder. Arbete består både av att vårda befintliga kunder samt bearbeta nya kunder. I rollen som säljare erbjuder du hela företagets produktportfölj som består av allt från mobilabonnemang, mobiltelefoner, vitvaror, värmepumpar till tv och datorer.
Rollen kräver tidigare erfarenhet från försäljning och meriterande är att man tidigare jobbat med att sälja mobilabonnemang. Som person är du driven, ansvarstagande och gillar att jobba mot uppsatta mål. I rollen kan det även ingå att representera företaget på eventuella nätverksträffar i regionen samt på eventuella mässor etc.
Tjänsten inleds som ett vikariat för en kollega som är föräldraledig. Tjänsten kan för rätt person övergå till en tillsvidareanställning.
