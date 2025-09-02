Säljare - bli en del av BMWs värld
2025-09-02
Som Säljare för BMW blir du en del av ett premiummärke i ständig framkant. Du får representera BMW's avancerade teknik och innovation för framtidens körupplevelse - vi ger dig verktygen och utbildningarna att ta din försäljning till nästa nivå!
Om dig Vi söker dig som med din professionella framtoning har förmågan att skapa långsiktiga relationer och leverera en kundupplevelse utöver det vanliga. Du är en lagspelare som skapar arbetsglädje och drivs av att ge våra kunder en förstklassig upplevelse.
Genom din nyfikenhet och vilja att utveckla dig själv lyckas du nå dina mål, och du välkomnar feedback för att utvecklas. Du är duktig på problemlösning som skapar mervärde och du planerar din tid för att säkerställa din affärsmässighet. Att bygga och underhålla relationer med såväl kollegor som kunder motiverar dig, och du vet vikten av att sprida glädje på din arbetsplats. Du har kunskap om dagens teknik och öppenhet för framtidens.
Du som söker behöver ha: B-körkort (krav) Minst 3 års erfarenhet av komplex försäljning Minst 3 års erfarenhet av relationsskapande försäljning Goda kunskaper i svenska i tal och skrift När vi rekryterar lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och väger in dessa tillsammans med dina tidigare erfarenheter och kompetenser. Vi uppmuntrar alla som uppfyller vår kravprofil att söka tjänsten - vi ser mångfald som en styrka och strävar efter en jämn representation i vårt team.
Om jobbet Som säljare av BMW är du en ambassadör för Holmgrens Bil och BMW ute på marknaden, både lokalt och i regionen. Du bygger och vidareutvecklar starka affärsrelationer bland våra nuvarande och framtida kunder och arbetar mot uppsatta mål med den främsta uppgiften att ge våra kunder en förstklassig upplevelse.
Individuellt och tillsammans med ditt team sköter du allt från första kundkontakt till inbytesprocess, avtalsskrivning, leverans och uppföljning. Du planerar, genomför och följer upp försäljning av bilar, tillbehör och tjänster som finansiering, serviceavtal och försäkringar. Du värdesätter att arbeta utifrån etablerade arbetssätt, och du vet att proaktiv försäljning är en viktig pusselbit i din framgång som säljare.
Förutom BMW:s egna utbildningar får du även en introduktion hos oss på Holmgrens Bil - allt för att du ska få en bra start och kunna utvecklas som säljare hos oss.
Omfattning: Heltid Arbetstider: Enligt schema Placeringsort: Växjö Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse
Vad Holmgrens Bil erbjuder Holmgrens Bil erbjuder en spännande arbetsplats som bygger på sunda värderingar i en händelserik bransch. Vårt varumärkeslöfte Vi bryr oss och våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar och sparsamhet genomsyrar allt vi gör och står för. Den riktar sig inte bara till våra kunder, utan i allra högsta grad även till alla våra medarbetare. Hos oss finns det möjligheter till både personlig och karriärmässig utveckling. Holmgrens Bil erbjuder dessutom en rad personalförmåner, allt ifrån friskvårdsbidrag till möjligheten att nyttja en fjällstuga i Björnrike. Som anställd hos oss kan du känna dig trygg- vi är anslutna till kollektivavtal!
Lär känna oss bättre genom att besöka vår digitala bilhall och karriärsida.
Ansökan Ansök senast 24 september 2025. Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta Säljchef Andreas Skagerlind på telefon 0470-70 04 06 alt. mail andreas.skagerlind@holmgrensbil.se
Välkommen med din ansökan
Vi ser en styrka i att själva rekrytera våra nya medarbetare, så vi avböjer kontakt från rekryterings- eller annonseringsföretag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmgrens Bil AB
(org.nr 556313-6620) Arbetsplats
Holmgrens Bil Kontakt
Amanda Widman amanda.widman@holmgrensbil.se
9487927