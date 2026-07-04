Säljare - Blekinge
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Karlskrona Visa alla säljarjobb i Karlskrona
2026-07-04
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Är du den vi söker?
Vill du vara med och bygga upp ett helt nytt distrikt och skapa affärer från grunden? Vi söker nu en driven och orädd säljare som vill ta ansvar för att etablera och utveckla marknaden i Blekinge.
Det här är rollen för dig som trivs ute hos kund, drivs av att skapa nya affärer och motiveras av friheten att planera och styra ditt eget arbete. Du kommer att få möjligheten att bearbeta en marknad med stor potential där målsättningen är att bli den självklara partnern för företag i regionen.
Du utgår från Blekinge med fokus på Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.Publiceringsdatum2026-07-04Om företaget
Vår uppdragsgivare är en väletablerad rikstäckande aktör med stark marknadsposition och lång erfarenhet inom sin bransch. Företaget befinner sig i en spännande tillväxtfas och satsar nu på att stärka sin närvaro i Blekinge.
Som medarbetare blir du en del av en organisation med korta beslutsvägar, stark laganda och ett stort fokus på kundrelationer, kvalitet och affärsmässighet. Du arbetar självständigt i din region men har samtidigt stöd från en erfaren säljkår, ledning och övriga funktioner inom bolaget.Om tjänsten
Som Distriktssäljare ansvarar du för att bygga upp och utveckla försäljningen i Blekinge. Rollen innebär ett stort fokus på nykundsbearbetning där du aktivt identifierar, kontaktar och utvecklar nya affärsmöjligheter.
Du ansvarar för hela säljprocessen – från prospektering och bokning av kundmöten till offert, förhandling och avslut. Målsättningen är att systematiskt bearbeta marknaden och skapa långsiktiga kundrelationer som bidrar till fortsatt tillväxt.
Du kommer bland annat att:
Bearbeta nya kunder i hela Blekinge
Boka och genomföra kundmöten
Ansvara för hela försäljningsprocessen från första kontakt till avslutad affär
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot uppsatta mål och budget
Delta vid kundevent, mässor och nätverksträffar
Samarbeta med kollegor inom försäljning och övriga stödfunktioner
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning
Gärna kommer från en liknande roll där nykundsbearbetning varit en stor del av vardagen
Är självgående, initiativrik och resultatorienterad
Har ett starkt affärsdriv och trivs med att skapa nya relationer
Är orädd och bekväm med att ta kontakt med nya kunder
Har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Innehar B-körkort
Har du dessutom ett upparbetat nätverk inom näringslivet i Blekinge ser vi det som meriterande.Övrig information
Placering: Blekinge (Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg eller Olofström)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön med attraktiv bonus- och provisionsmodell
Förmåner: Tjänstebil, dator, telefon samt övriga arbetsverktyg
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och intervjuer. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Blekinge (visa karta
)
376 92 BLEKINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Elliot Sahlstrand elliot.sahlstrand@kraftsam.se 0708118825 Jobbnummer
9992616