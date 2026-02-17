Säljansvarig Fram Stockholm
Fram Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fram Bemanning AB i Stockholm
, Enköping
, Västerås
, Örebro
, Askersund
eller i hela Sverige
Snabbfakta
Tjänst: Säljansvarig, heltid 100%, 6 månaders provanställning
Lön: 40 000-60 000 kr/mån
Arbetstider: Helt flexibla arbetstider, men vi på kontoret är ofta på plats mån-fre 09:00-17:00
Plats: Västmannagatan 79, Stockholm (2 minuter från Odenplan)
Start: Flexibelt
Ansökan: Löpande
Om FRAM
FRAM är ett av Sveriges snabbast växande kompetensföretag inom hotell och restaurang. Vi arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad branschpersonal - från kockar och servis till andra nyckelroller.
Sedan 2020 har vi vuxit med 1500 % och etablerat oss i Göteborg, Malmö och Stockholm. Ambitionen är tydlig: Stockholm ska fortsätta expandera med minst 50 % per år.
Som ägarlett bolag kombinerar vi entreprenörskap med struktur. Vi har korta beslutsvägar, högt tempo och noll tolerans för storbolagsbyråkrati - samtidigt som vi arbetar strukturerat och professionellt. Du får frihet under ansvar och riktiga möjligheter att påverka både din egen och bolagets utveckling.
Vår leveransnivå i Stockholm är mycket hög. Det innebär att du representerar ett företag med hög kvalitet, gott rykte och starka kundrelationer. Du kommer med trygghet och stolthet kunna stå bakom det du säljer.
Kort fakta om FRAM
Omsättning 2025: ca 57 mkr
Antal anställda: 75 pers
Antal anställda på kontor: totalt 10 pers
Kontor: Stockholm, Göteborg och MalmöPubliceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Självständigt driva försäljningen i Stockholm
Bygga upp och utveckla en effektiv säljstruktur
Prospektera och skapa nya leads
Genomföra säljsamtal och boka möten
Hålla kundmöten
Arbeta aktivt med obokade drop-in besök
Du jobbar nära ägare och ledning med snabba beslut och tydlig uppbackning
Vad vi söker
Erfarenhet från B2B försäljning
Erfarenhet av att bygga säljstruktur
Helt bekväm med självständigt arbete och kundkontakt
Du är redo att sparka in dörrar dagligen
Svenska och engelska obehindratKörkortskrav
Meriterande om du har
Erfarenhet från hotell eller restaurang
Lön, förmåner & villkor
40 000-60 000 kr/mån
Friskvård, tjänstepension, kollektivavtal
Stora möjligheter att påverka arbetssätt och struktur
Fatöl på kontoret (självklart!)
Så söker du
Svara på frågorna i nästa steg, bifoga ditt CV (inget personligt brev behövs) och lämna dina kontaktuppgifter.
Process: Telefonintervju -> Referenser -> Bakgrundskontroll -> Personlighetstest -> Intervju på plats hos arbetsgivaren.
Vi svarar vanligtvis inom en dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7234739-1846311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fram Bemanning AB
(org.nr 559033-8579), https://work.frambemanning.se
Västmannagatan 79 (visa karta
)
113 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fram Bemanning Jobbnummer
9747544