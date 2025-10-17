Säljansvarig Bilddiagnostik hos Canon Medical Systems
2025-10-17
Om Canon Medical
Canon Medical är en global aktör inom medicinsk bilddiagnostik med över 100 års erfarenhet. Med produkter inom bland annat datortomografi, röntgen, intervention, ultraljud och MR, är vår filosofi Made for Life - där patienten står i centrum för allt vi gör. Vi samarbetar nära med vårdpersonal, akademi och forskning för att leverera lösningar som förbättrar livskvalitet och vårdresultat. I Sverige är vi ett dedikerat team med stark lokal närvaro och ett tydligt fokus på kvalitet, innovation och service.
Vad vi erbjuder
Hos Canon Medical får du möjlighet att arbeta med avancerad medicinteknisk utrustning som gör verklig skillnad i vården. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team där samarbete, kunskapsdelning och långsiktighet är centralt.
Rollen erbjuder stor frihet under ansvar, med flexibilitet mellan kontor och fält. Vi ser gärna att du utgår ifrån Göteborgsområdet, men även Stockholm går utmärkt då teamet är fördelat på båda dessa kontor. Du har möjlighet att påverka både affärens utveckling och din egen karriär. Ersättningsmodellen inkluderar både grundlön och prestationsbaserade incitament, där du mäts på flera olika mål kopplade till affärsutveckling och kundrelationer.
Vad tjänsten innebär
Du kommer att arbeta inom affärsområdet "Big Equipment", med fokus på avancerad bilddiagnostik inom vaskulär intervention (VL) och röntgen (XR). VL-produkterna är stationära system för avancerad intervention, medan XR-produkterna omfattar både stationära och mobila lösningar för allmänna röntgenundersökningar.
Arbetet innebär:
Försäljning i Sverige till sjukvården.
Kartläggning av beslutsvägar och nyckelpersoner inom upphandlingar
Bygga och vårda långsiktiga relationer med läkare, ingenjörer, inköpare och ansvariga chefer inom vården.
Nära samarbete med produkt- och applikationsspecialist vid komplexa affärs- eller kundutmaningar.
Deltagande i upphandlingar, projekt och strategisk affärsutveckling
Fokus på att växa affärsområdet och öka närvaron ute hos kund.
Du kommer att ingå i ett engagerat team inom "Big Equipment", tillsammans med kollegor som arbetar med närliggande produktområden. Rollen är hybrid, men kräver hög personlig närvaro ute hos kund och på kontoret.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning inom medicinteknik - gärna med bakgrund inom utrustning eller förbrukningsvaror riktade mot vaskulär- eller röntgenverksamhet. Du är van att arbeta mot sjukvården och har en god förståelse för hur beslutsvägar och upphandlingar fungerar inom offentlig vård.
Du trivs med att vara ute hos kund, bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende genom närvaro, kunskap och engagemang. Samtidigt är du bekväm med att hantera komplexa upphandlingsprocesser och har förmågan att navigera mellan olika intressenter - från läkare och ingenjörer till inköpare och upphandlare.
Rollen kräver både strategiskt och operativt arbete, där du blir en nyckelperson i att driva affärsområdet framåt. Du har ett affärsdriv, är nyfiken på teknik och har en vilja att förstå kundens behov på djupet. Du mäts på flera olika mål och har möjlighet att påverka både din egen utveckling och affärens tillväxt. Karriärmöjligheterna är goda - både inom den svenska organisationen och internationellt.
