Säljansvarig
Purple Rekrytering & Interim AB / Säljarjobb / Värnamo Visa alla säljarjobb i Värnamo
2026-07-06
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Vill du utveckla försäljningen i ett privatägt industriföretag med höga ambitioner?
På Ed-Wa Plast kombinerar vi hög kvalitet, lång erfarenhet och ett starkt kundfokus med en entreprenöriell drivkraft att ständigt utvecklas. Nu söker vi en engagerad och affärsdriven Säljansvarig som vill ta ett helhetsansvar för vår försäljning och bli en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt.
Det här är en strategiskt viktig roll där du får ett stort ansvar och blir en drivande kraft i företagets fortsatta utveckling. Vi letar efter rätt person, någon som vill bygga långsiktiga kundrelationer, bidra med energi och engagemang samt vara med och utveckla både affären och verksamheten under många år framöver.
Om Ed-Wa Plast Ed-Wa Plast är ett privatägt företag med lång erfarenhet av formsprutning och plastproduktion. Genom hög kompetens och ett nära samarbete med våra kunder utvecklar och tillverkar vi plastdetaljer med höga krav på kvalitet, funktion och leveranssäkerhet. Hos oss möts du av korta beslutsvägar, ett engagerat team och en företagskultur där samarbete, ansvarstagande och långsiktighet står i centrum.
Om rollen Som Säljansvarig får du det övergripande ansvaret för Ed-Wa Plasts försäljning och blir företagets ansikte utåt. Du ansvarar för att utveckla befintliga kundrelationer samtidigt som du identifierar nya affärsmöjligheter och driver företagets försäljning framåt.
Du arbetar nära både kunder och den interna organisationen och blir en viktig länk mellan marknad, produktion och produktutveckling. Rollen innebär även ansvar för prissättning, prislistor samt delaktighet i sortimentsutveckling och lansering av nya produkter.
Försäljningen sker främst mot den svenska marknaden men även mot kunder i övriga Norden samt vissa internationella marknader. Resor förekommer cirka två dagar per vecka.
Vår ambition är tydlig, vi ska fortsätta växa tillsammans med våra kunder och stärka vår position på marknaden.
Vad vi söker Vi tror att din personlighet är det som kommer att göra störst skillnad. Du är en positiv och engagerad person som sprider energi omkring dig och drivs av att skapa resultat. Du har lätt för att bygga långsiktiga relationer och förstår att förtroende är grunden i framgångsrika affärer.
Du tar ansvar, arbetar strukturerat och trivs i en roll där du får kombinera affärsmannaskap med ett genuint intresse för teknik och produkter.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av försäljning, gärna inom industri eller tekniska produkter.
Förmåga att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
God system- och IT-vana.
Ett tekniskt intresse och vilja att förstå kundernas produkter och behov.
B-körkort.
För att lyckas söker vi dig som vill vara med och utveckla affären, skapa nya möjligheter och bygga långsiktiga kundrelationer. Har du erfarenhet från elinstallationsbranschen, byggbranschen eller arbetat i affärssystemet Monitor ser vi det som meriterande.
Vi erbjuder Hos Ed-Wa Plast blir du en del av ett stabilt privatägt företag med höga ambitioner och en tydlig framtidsvision. Här får du stort förtroende, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både din egen roll och företagets fortsatta utveckling.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor med tjänstebil, bonusprogram och möjligheten att arbeta i en verksamhet där engagemang, entreprenörskap och laganda genomsyrar vardagen.
Ansökan Purple Rekrytering & Interim ansvarar för rekryteringsprocessen. Vi arbetar med löpande urval och ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer kommer att påbörjas efter semesteruppehållet.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Jennie Holmberg. 076-307 01 23 | jennie@purplerekrytering.se
Välkommen med din ansökan och bli en del av Ed-Wa Plasts fortsatta tillväxtresa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8021736-2087019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Purple Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559428-6253), https://purplerekrytering.teamtailor.com
Värnamo Centrum (visa karta
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331 30 VÄRNAMO Arbetsplats
Purple Rekrytering & Interim Jobbnummer
9993509