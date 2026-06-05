Säljande Visual Merchandiser - Luleå
Jobandtalent Sweden AB / Grafiska jobb / Luleå Visa alla grafiska jobb i Luleå
2026-06-05
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Till butiken i Luleå söker vi nu en säljare med inriktning Visual Merchandiser som vill växa in i rollen eller ta ett ansvar för butikens visuella uttryck och bidra till att utveckla försäljningen i alla avdelningar.
Om rollen:
Som säljare och Visual Merchandiser kommer du ansvarar för att skapa en inspirerande och säljande butiksmiljö där våra koncept och riktlinjer efterlevs. Du kommer att vara en del av butiks teamet och den dagliga driften. Du arbetar nära butikschef och kollegor och har en viktig roll i butikens utveckling.
Du kommer att arbeta varierande tider under butikens öppettider och varannan helg. Anställningen kommer att vara på 75% i veckan och lön enligt kollektivavtalet. Under högsäsong kommer tjänsten att ligga på 100%.
Huvudsaklig arbetsuppgift:
Varumottagning
Varuexponering och varuplock
Kassahantering
Ansvara för butikens visuella uttryck och exponering
Säkerställa att koncept och riktlinjer följs
Kampanjansvar och genomförande i butik
Ansvar för försäljningsplanering
Vem söker vi:
Vi söker dig som drivs av mötet med kunder och av att arbeta med försäljning. Du har ett intresse för växter och delar gärna med dig av din kunskap till både kunder och kollegor. Du är en person som tar initiativ, arbetar strukturerat och har ett affärsmässigt driv att utveckla butikens alla avdelningar, med särskilt fokus på den visuella presentationen. Du ser förändringar som möjligheter och tycker om att växla mellan olika arbetsuppgifter.
Trivs med att arbeta i team
Sprider energi, glädje och engagemang
Är analytisk och har god förståelse för försäljningsuppföljning och statistik
Motiveras av nära samarbete med kollegorPubliceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Erfarenhet från detaljhandel
Strukturerad och ordningsam
Van att arbeta med KPI-uppföljning
Meriterande:
Växtintresse
Utbildning inom Visual Merchandising
Några års erfarenhet av rollen som Visual MerchandiserSå ansöker du
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OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7498738-2037447". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Luleå Centralstation (visa karta
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972 34 LULEÅ Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9949124