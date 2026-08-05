Säljande verksamhetskoordinator
Doc Care AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Doc Care AB i Stockholm
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Säljande verksamhetskoordinator
Vi växer och söker en säljande verksamhetskoordinator.
I rollen kommer du få en möjlighet till en mängd varierande arbetsuppgifter. Försäljning, skriva offerter och anbud, planera utbildningar, arbeta med marknadsföring, rekrytera och anställa personal, administrera och koordinera utbildningar.
Vi söker dig som tycker om att ha många bollar i luften och som är intresserad av både försäljning och administration.
Du behöver kunna hantera officepaketet, formulera dig väl i tal och skrift, ha systemerfarenhet samtidigt som du tycker om att prata i telefon.
Vi erbjuder en spännande roll, trevliga kollegor och ett arbete i en större koncern med kontor i centrala Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: ansokan@shvab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetskoordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doc Care AB
(org.nr 556586-6935)
Drottninggatan 29 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HLR Landslaget Jobbnummer
10022409