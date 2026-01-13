Säljande trädgårdsmästare på handelsträdgård
Mölltorps Utemiljö & Handelsträdgård AB / Trädgårdsodlarjobb / Karlsborg Visa alla trädgårdsodlarjobb i Karlsborg
2026-01-13
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölltorps Utemiljö & Handelsträdgård AB i Karlsborg
, Skövde
eller i hela Sverige
Under säsongen 26 behöver vi förstärka teamet med en trädgårdsmästare till plantskolan.
Våra kunder förväntar sig att få kunskap och proffsiga råd hos oss när de handlar till sin trädgård.
Här arbetar du mycket direkt med kunderna i butiken, men även skötsel av plantskolan. Vi uppskattar ett gott kundbemötande och god växtkunskap.
Flexibilitet eftersträvas då vi även har vissa uppdrag utanför handelsträdgården gällande trädgårdstjänst och konsultationer både till privat- och företagskunder.
Vi söker dig som älskar att jobba med ett brett utbud av trädgårdsväxter och kan vara en inspiration och kunskapskälla åt våra kunder.
Du har lätt att jobba i ett team och gillar att dela med dig av och ta emot kunskap. Du kan hantera stress i perioder, men tar även initiativ till handling i lugnare stunder.
God växtkunskap och ett gott kundbemötande är ett krav.
I första hand behöver vi förstärkningen i april, maj och juni med chans till förlängning och extrajobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: garden@molltorp.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "trädgårdsmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölltorps Utemiljö & Handelsträdgård AB
(org.nr 556285-8554), http://www.molltorp.com
Trädgårdsgatan 5 (visa karta
)
546 72 MÖLLTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
personalansvarig
Jenny Johansson garden@molltorp.com 050530752 Jobbnummer
9682374