Säljande servicetekniker
Är du en säljande servicetekniker med teknisk kompetens och starkt kundfokus?
Vi söker dig som är en driven problemlösare och som trivs ute hos kund. I rollen får du stort eget ansvar, möjlighet att utvecklas och vara en nyckelperson i att skapa värde, bygga kundrelationer och driva affären framåt - varje dag.
Om rollen
Som säljande servicetekniker får du en central roll där teknik möter affär och kundrelationer. Du är inte bara den som installerar och servar - du är den som skapar trygghet och bygger långsiktiga relationer. Ditt ansvar omfattar service, felsökning, driftsättning och nyinstallation av larmsystem hos både befintliga och nya kunder. Genom att förstå kundens behov och presentera smarta, skräddarsydda lösningar driver du affären framåt och skapar mervärde genom merförsäljning.
Du arbetar självständigt ute på fältet med din servicebil och förbokade kundmöten. Här är det du som leder dialogen och gör varje möte till en positiv upplevelse. Med din professionalism och affärsmässighet ser du till att varje besök blir effektivt, uppskattat - och öppnar dörren för nya affärsmöjligheter.
Vi söker dig som
Älskar att kombinera problemlösning med kundkontakt samt har ett tekniskt intresse. Du trivs i sociala sammanhang, är driven och har en naturlig känsla för service. Med ett öga för detaljer och en vilja att leverera kvalitet i varje uppdrag, är du den som ser lösningar där andra ser utmaningar.
Du har B-körkort och behärskar svenska flytande i både tal och skrift. Du uppskattar en arbetsdag som är rörlig och varierad, där du får möta olika människor och skapa trygghet genom professionellt utförda installationer och service. Du är tillgänglig för att åka på tjänsteresor en arbetsvecka i månaden.
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med försäljning och/eller uppsatta mål? Då är det ett stort plus - men viktigast är att du har rätt inställning, nyfikenhet och viljan att utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-01-27Så ansöker du
I den här processen sammarbetar vi med vår kund gällande en direktrekrytering.
Vid frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Johan Hellstrand på Johan.Hellstrand@manpower.se
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete.
