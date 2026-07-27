Säljande Service tekniker
Randstad AB / Kemiingenjörsjobb / Stockholm Visa alla kemiingenjörsjobb i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Trivs du i en roll där ingen dag är den andra lik? Vill du arbeta med marknadsledande teknik, ha stor frihet under ansvar och kombinera ditt tekniska kunnande med ett skarpt affärssinne? Då är det dig vi söker! För kunds räkning söker vi en servicetekniker till Stockholmsregionen. Hos vår kund får du det bästa av två världar: tryggheten och utvecklingsmöjligheterna i ett globalt, framgångsrikt bolag, snabba beslutsvägar och den genuint familjära stämningen lokalt.
Som servicetekniker hos oss har du en rörlig, fri och självständig roll. Du utgår direkt hemifrån med din servicebil och har Stockholmsområdet med omnejd som ditt huvudsakliga arbetsfält. Dina kunder är främst e-handelslager, logistikcenter och tillverkande industri.
Passa på att bli en del av ett framgångsrikt, globalt team där du gör verklig skillnad för våra kunder! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag (obs: på grund av semestertider kan återkopplingen dock dröja lite längre än vanligt). Detta är en direktrekrytering till kunden — hör av dig så berättar vi mer om företaget!
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta rekryterare Jeanette Walters (jeanette.walters@randstad.se
)
Ansvarsområden
Akut & förebyggande underhåll: Felsökning samt mekanisk, pneumatisk och elektrisk reparation av våra maskinsystem direkt på plats hos kunden.
Installation & driftsättning: Montera, installera och anpassa våra maskiner så att de integreras perfekt i kundernas förpackningslinjer.
Det affärsmässiga: Eftersom du är experten på plats och bygger starka relationer, har du också ett öga för affärer. Genom "merförsäljning i fält" identifierar du när en kund behöver komplettera med tillbehör, reservdelar eller uppgradera sitt befintliga system, och bollar detta vidare eller lägger en beställning.
Pedagogiskt partnerskap: Instruera och utbilda kundens operatörer i hur maskinerna handhas på ett säkert och maximalt effektivt sätt.
Planering & lagarbete: Strukturera din egen dag och dina rutter, samt ha en nära dialog med vårt säljteam för att ge kunden absolut bästa möjliga service.Kvalifikationer
Vi tror att du är en person som älskar kombinationen av att skruva rent mekaniskt och att klura ut el- eller styrfel. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik med ett affärstänk och mycket kundkontakt. Eftersom du planerar mycket av din tid själv är det viktigt att du är strukturerad, självgående och trygg i att fatta egna beslut ute i fält.
Vi söker dig som har:
En teknisk utbildning inom el, mekanik, eller mekatronik.
Minst 2–3 års erfarenhet som resande servicetekniker, fälttekniker, underhållsmekaniker eller liknande (gärna inom produktionsutrustning, lager eller logistik).
Flytande kunskaper i svenska och god förståelse i engelska (då våra tekniska manualer och interna system ofta är på engelska).
B-körkort (ett absolut krav).Erfarenheter
Tekniska tjänsterOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/9440371a-6d24-42a0-9a2a-a2593cc62aae
102 52 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Kontakt
Jeanette Walters jeanette.walters@randstad.se +46733434766 Jobbnummer
10012622