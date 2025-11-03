Säljande Säkerhetsrådgivare i Linköping
Om Tjänsten
Är du redo för att ta nästa steg i din försäljningskarriär? Trivs du med att ha telefonen som ditt främsta arbetsverktyg? Som specialist och säljande säkerhetsrådgivare blir du den viktigaste länken mellan våra kunder och vårt kunniga team av säkerhetsexperter. Här får du möjlighet att lyssna till våra kunders behov och erbjuda skräddarsydda lösningar, samtidigt som du får möjligheten att utvecklas i din egen karriär. Genom professionell och empatisk rådgivning hjälper du våra kunder att skapa ett tryggare hem för sig själva och sina familjer.
Din Profil
Är du en lyhörd och förtroendeingivande person. Med ett stort intresse för att skapa goda kundrelationer och leverera ett kundmöte i världsklass. Vi söker dig som har minst 1 års relevant erfarenhet inom telefonförsäljning och är redo att göra verklig skillnad i människors liv. Du är en driven person som har ett tydligt kundfokus och vill bidra med trygghetslösningar som stärker säkerheten för våra kunder. Du har utmärkta kommunikationsfärdigheter och lätt att bygga relationer via telefon och e-post. Om du vill arbeta på ett företag som värdesätter både sina medarbetare och sina kunder, är det här rätt plats för dig!
* Tidigare erfarenhet av telefonförsäljning B2C
* Motiverad och Engagerad
* Kundfokuserad
* Lösningsorienterad
* Strukturerad
* Resultatorienterad
* Förtroendeingivande
* Inga anmärkningar i belastningsregistret och på UC
Vi erbjuder
* En onboarding i världsklass
* Daglig coachning och stöttning av ledare
* Karriärmöjligheter
* Arbetstider vardagar 8-17 (men vi tror på flexibilitet här)
* Teamaktiviteter
* Mållön: 40.000- 45.000 kronor provision.
* Friskvårdsbidrag 4000 kronor per år
* 25 dagars semester
Om oss
Verisure är en av de ledande aktörerna på larmmarknaden. Vi är ett internationellt bolag som finns i 17 länder med över 5,4 miljoner kunder och 30 000 anställda. Vi levererar professionellt övervakade larm och en service i världsklass. Vi är stolta över att få skydda det som betyder mest 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Intervjuer kommer att ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 2025-02-10. Har du frågor om tjänsten kontakta Josef Bargello Head of Telesales, josef.bargello@verisure.se
eller ansvarig rekryterare Annie Agouda, annie.agouda@verisure.se Ersättning
