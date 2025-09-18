Säljande säkerhetsexpert i Tidaholm
Vi söker en säkerhetsexpert med känsla för service!
Vill du arbeta med framtidens säkerhet och göra verklig skillnad för människor varje dag? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som säkerhetsexpert hos oss på Total Säkerhet Skandinavien AB, franchisetagare till Verisure Sverige AB, arbetar du med att skapa trygga hem för våra kunder. Du kommer att installera och konfigurera våra smarta hemlarmssystem, samt hjälpa till med service, uppgraderingar och batteribyten. Tjänsten innebär både tekniskt arbete och nära kontakt med kunder - där du blir en viktig del av deras trygghet i vardagen.
Hos oss får du inte bara ett meningsfullt arbete - du blir också en del av ett engagerat team med hög energi, stark sammanhållning och stora möjligheter till personlig utveckling.
Vi erbjuder
* En attraktiv lönemodell med fast grundlön, provision och bonus
* Tjänstebil och kollektivavtal
* Gedigna utbildningar inom försäljning, service och teknik
* En stabil arbetsplats med lång erfarenhet i branschen
* Marknadens mest innovativa säkerhetslösningar
Vi söker dig som:
* Har B-körkort
* Talar och skriver flytande svenska (andra språk är meriterande)
* Är fri från anmärkningar i belastningsregistret
* Har ett genuint kundfokus och hög integritet
* Trivs med att jobba mot mål och resultat
* Är teknikintresserad och gärna lite händig
Så här går det till
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
I rekryteringsprocessen kommer vi att ta ett utdrag ur belastningsregistret samt genomföra en kreditupplysning.
Läs mer om oss:
Karriärsida - Verisure
Följ oss på Instagram
Har du frågor? Mejla gärna vårt rekryteringsteam på jobb@verisure.se
