Säljande säkerhetsexpert i Ljungby
Verisure Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Ljungby Visa alla installationselektrikerjobb i Ljungby
2026-02-04
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verisure Sverige AB i Ljungby
, Älmhult
, Hylte
, Värnamo
, Markaryd
eller i hela Sverige
Är du vår nästa säljande säkerhetsexpert i Ljungby?
Som säljande säkerhetsexpert hos oss blir du en del av ett motiverat team där vi tillsammans bidrar till att familjer och människor får en säkrare vardag. Vi arbetar med branschens mest innovativa lösningar och du får från start ett gediget introduktionsprogram där du får alla verktyg för att lyckas.
Du kommer att jobba hos oss på Stiernekens Säkerhetstjänst AB, som är marknadsledande leverantör och franchisetagare till Verisure Sverige AB av larm till villa och lägenhet.
Vi erbjuder dig:
• Attraktiv lönemodell med grundlön, provision och bonussystem
• Kollektivavtal och tjänstebil
• Gedigna sälj- och serviceutbildningar
• En stabil arbetsplats med lång branscherfarenhet
• Marknadens mest innovativa tjänster och produkterPubliceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som säljande säkerhetsexpert hos oss på Verisure så möter du våra kunder i deras hem och levererar en förstklassig kundupplevelse. Rollen innebär säkerhetsrådgivning och försäljning samt trygga installationer och service. Här får du en arbetsplats med hög energinivå, teamkänsla och motiverade kollegor som tillsammans strävar efter att vara bättre än igår.
Eftersom vi har ett introduktionsprogram i världsklass så har vi inget krav på tidigare erfarenhet. Om du har drivet och viljan att lära dig, så har vi verktygen!
Vi söker dig som:
• Har B-körkort
• Behärskar svenska i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande
• Är fri från anmärkningar i belastningsregistret
• Har stort kundfokus och hög integritet
• Drivs av att arbeta mot uppsatta mål
Urval sker löpande så ta chansen och skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mail på grund av GDPR.
Under rekryteringsprocessen tar vi utdrag ur belastningsregistret och gör en kreditupplysning.
Läs gärna mer om oss på vår <a href="https://careers.verisure.com/se/sv/">Karriärsida</a>
eller följ oss på vår <a href="https://www.instagram.com/verisurejobb/">Instagram</a>
. Har du frågor? Kontakta rekryteringsteamet på jobb@verisure.se
. Märk ämnesraden med den ort du är intresserad av att jobba i.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Kronor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R2025010856". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verisure Sverige AB
(org.nr 556153-2176) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verisure Sales Sverige AB Kontakt
Alexandra Lindell
Alexandra Lindell christoffer.nilsson@verisure.se Jobbnummer
9722772