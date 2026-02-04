Säljande säkerhetsexpert i Båstad
Är du vår nästa säljande säkerhetsexpert i Laholm?
Som säljande säkerhetsexpert hos oss blir du en del av ett motiverat team där vi tillsammans bidrar till att familjer och människor får en säkrare vardag. Vi arbetar med branschens mest innovativa lösningar och du får från start ett gediget introduktionsprogram där du får alla verktyg för att lyckas.
Du kommer att jobba hos oss på Bjäre Trygg AB, som sedan flera år är franchisetagare till Verisure AB - marknadsledande leverantör av larm till villa och lägenhet.
Vi erbjuder dig:
• Attraktiv lönemodell med grundlön, provision och bonussystem
• Tjänstebil
• Gedigna sälj- och serviceutbildningar
• En stabil arbetsplats med lång branscherfarenhet
• Marknadens mest innovativa tjänster och produkter
Om tjänsten:
Som säljande säkerhetsexpert hos oss på Verisure så möter du våra kunder i deras hem och levererar en förstklassig kundupplevelse. Rollen innebär säkerhetsrådgivning och försäljning samt trygga installationer och service. Här får du en arbetsplats med hög energinivå, teamkänsla och motiverade kollegor som tillsammans strävar efter att vara bättre än igår.
Eftersom vi har ett introduktionsprogram i världsklass så har vi inget krav på tidigare erfarenhet. Om du har drivet och viljan att lära dig, så har vi verktygen!
Vi söker dig som:
• Har B-körkort
• Behärskar svenska i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande
• Är fri från anmärkningar i belastningsregistret
• Har stort kundfokus och hög integritet
• Drivs av att arbeta mot uppsatta mål
Under rekryteringsprocessen tar vi utdrag ur belastningsregistret och UC. Vi tar inte emot ansökningar via mail p.g.a. GDPR.
