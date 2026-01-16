Säljande Robotinstallatör Till Xyz Maskin Ab I Söderhamn!
2026-01-16
Säljande Installatör av Robotgräsklippare -Bli en del av vårt framgångsrika team!
Är du tekniskt intresserad, kundfokuserad, lösningsorienterad och vill vara en del av ett växande företag inom Skog & Trädgård? Då har vi jobbet för dig!
Om oss: Vi på Xyz Maskin AB är ett företag som erbjuder marknadens bästa gräsklipparrobotar och mycket mer. Vi gör det möjligt för våra kunder att få mer fritid genom att leverera smidiga, högkvalitativa lösningar för trädgårdsarbete. Vi söker nu en Installatör som brinner för teknik och kundservice.
Installation av gräsklipparrobotar hos våra kunder.
Ge användarinstruktioner och säkerställa att kunden känner sig trygg med sin nya robot.
Arbeta direkt med kunder för att hitta den bästa lösningen för deras trädgård.
Genomföra felsökning och service på befintliga enheter.
Försäljning av relaterade produkter och tillbehör under installation.
Vi söker dig som:
Har ett tekniskt intresse och gärna erfarenhet av installation eller service av tekniska produkter.
Är självständig, ansvarsfull och kan ta egna initiativ.
Har god kommunikationsförmåga och trivs med att arbeta direkt med kunder.
Har körkort, eftersom en del av arbetet kräver resor.
Erfarenhet av skog och trädgårdsprodukter är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder:
Ett varierat och roligt arbete med en god mix av teknik och kundkontakt.
Konkurrenskraftig lön.
Möjlighet till utbildning och personlig utveckling.
Ett sammansvetsat team och en inspirerande arbetsmiljö.
Flexibilitet och möjlighet att påverka din arbetsdag.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vår framgångssaga? Skicka din ansökan och CV till jobb@xyzmaskin.se
senast den 15 Februari.
Märk ansökningen med "Robottekniker"
Välkommen till oss på Xyz Maskin AB, där teknik och service går hand i hand! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jobb@xyzmaskin.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xyz Maskin AB
Sundsbergsvägen 2 (visa karta
)
826 40 SÖDERHAMN Körkort
