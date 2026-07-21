Säljande regionansvarig, Jönköping, Time2Care
Kollega - matchning, rekrytering och bemanning AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-07-21
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Är du en social, stabil, ambitiös, självdisciplinerad person som är nyfiken på försäljning? Är du en person som motiveras av mycket eget ansvar? Eller är du kanske en erfaren säljare som vill arbeta mer åt dig själv?
Om Time2Care
Maskiner som bullrar, robotar som krånglar och leveranser som ska ut. Lyfta barn, krypa på golvet, torka bord och byta blöjor. Sitta vid skrivbordet, i möten eller i bilen. Våra kunders vardag ser olika ut – men en sak är gemensam: alla behöver återhämtning. Oavsett om det handlar om att slappna av, släppa på spänningar eller ladda om, finns våra massagestolar där som ett verktyg för bättre hälsa och hållbarhet. Våra stolar hyrs av företag som vill ta arbetsmiljön på allvar och investera i sina medarbetares välmående – både för att skapa en attraktiv arbetsplats och för att möta nya generationers syn på sunt ledarskap. Time2Care har sitt huvudkontor i Östersund och lokala kontor runt om i landet, drivna av engagerade personer med god kännedom om sin marknad.
Rollen
Time2Care söker nu regionansvariga säljare, företrädesvis inom företagets franchisekoncept. Som regionansvarig ansvarar du för försäljningen inom din region och hemmamarknad. Du introduceras och utbildas i företagets koncept och framgångsfaktorer, och arbetar därefter självständigt, där resultatet av dina ansträngningar till stor del tillfaller dig.
Krav och meriter
Det bör ha goda kognitiva färdigheter, som gör att du har lätt för att lära dig nytt och att lösa problem. Vidare är det fördelaktigt om du som person är resultatintiriktad och handlingskraftig, har goda sociala färdigheter, en hög tilltro till din förmåga, en positiv grundattityd och ett stabilt humör, samt är strukturerad och självdisciplinerad.
Det är meriterande om du har ett eget företag eller är öppen för att starta ett sådant.
Praktisk information
Tjänsten har inte en fast placeringsort, men du bör utgå från den region du ansvarar för.
Ansökan är öppen under längre tid, men processen kan komma att avslutas innan sista annonseringsdag, så skicka in din ansökan och gör eventuella tester du får till dig så snart som möjligt.
Denna rekrytering genomförs av Kollega tillsammans med Time2Care.
Du behöver inte skriva ett personligt brev när du söker jobb via Kollega.
Eftersom vi använder oss av evidensbaserad rekrytering, kommer det certifierade logik- och personlighetstestet UPP från Psykologisk Metod att ingå som en obligatorisk del av rekryteringsprocessen. Testet, som skickas till de som uppfyller kraven för tjänsten, är en viktig del av rekryteringen. Testerna, tillsammans med andra evidensbaserade metoder, gör så att beslut fattas på mer objektiva grunder, samt med mer omfattande information om dig som person – på grunder som spelar större roll för rollens utförande än vad formella meriter gör. På så sätt får fler kandidater, och framför allt fler kandidater utan så mycket utbildning och erfarenhet på området, möjlighet att komma fram i rekryteringen och få en likvärdig chans till tjänsten. När du söker arbete via Kollega så får du alltid återkoppling på hur många ansökningar som kommit in, på vilka grunder de olika urvalen genomförts, hur många som har gått vidare till respektive steg, och vilket steg du som kandidat nått fram till. Kollega använder inte AI i några urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8105287-2110793". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kollega - matchning, rekrytering och bemanning AB
(org.nr 559033-9262), https://jobb.kollega.one
Jönköpings resecentrum (visa karta
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553 15 JONKOPING Arbetsplats
Kollega Jobbnummer
10008716