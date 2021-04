Säljande receptionist till Nordic Wellness Laholm - Sportlife M W AB - Receptionistjobb i Laholm

Sportlife M W AB / Receptionistjobb / Laholm2021-04-08Nordic Wellness är en av Sveriges största friskvårdskedjor med över 260 gym runt om i landet.Vi erbjuder ett brett utbud av träning, hälsa och välmående för alla åldrar.Nu letar vi efter nästa medarbetare i tjänsten som säljande receptionist till vår nya klubb Nordic Wellness Laholm Ängelholmsvägen, som öppnar i september.Att vara säljande receptionist på Nordic WellnessDitt jobb kommer främst att handla om en sak. Det är att ge våra medlemmar en makalös träningsupplevelse. Det betyder att klubben alltid behöver synas från sin bästa sida och att medlemmarna bemöts trevligt, proffsigt och med stor glädje. Det är du som tillsammans med dina kollegor är med och skapar vår familjära och välkomnande känsla på klubben.När du kommer till jobbet är ditt uppdrag att se till att klubben är ren och fräsch. Vikter kan behöva flyttas på, soptunnor ska tömmas och skräp kan förstås inte ligga någon annanstans än just i soptunnan. Det är helt enkelt du som värd, som får våra gäster att trivas och känna sig som hemma!Arbetstiden i receptionen innebär variation och kräver att du är flexibel. Här kommer din känsla för försäljning in i bilden. Varje medlem är unik på sitt vis, och det är upp till dig att ge den information de behöver. Du vet att kundbemötande kan handla lika mycket om improvisation som information men oftast en kombination av båda.Vad söker vi hos dig?Förutom att du har fyllt 18 år och kan arbeta under dagtid, kvällar och helger letar vi efter dig som känner sig bekväm med kundservice, försäljning och att städa. Du vill alltid göra det lilla extra i det du tar dig för och du får energi av möten med andra människor. Har du jobbat med försäljning förut är det ett stort plus. Klappar hjärtat lite extra för träning och hälsa är det ett ännu större plus!Tjänsten är 80% och vi tillämpar 6 månader provanställning.Att jobba på Nordic WellnessVi erbjuder en rolig som stimulerande arbetsplats med högt i tak. Det här är en miljö som präglas av träningsglädje och viljan att bli bättre. Företaget växer och möjligheten att växa hos oss är stor. Här finns till exempel chansen att engagera sig i vår gruppträning och andra delar av företaget. Nu hoppas vi att du är redo att ta det första steget!Välkommen med din ansökan senast 2021-05-23. Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag - så vänta inte med din ansökan!Varaktighet, arbetstid80%. Tillträde: Augusti eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-04-08Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-23Sportlife M W AB5679680